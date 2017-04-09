自由廣場》川習會 美國優先

◎ 林正二

川習會落幕了，中國外交部長王毅向媒體表示，中方重申了台灣問題的原則立場，希望美方在中美公報和一個中國政策基礎上妥善處理。

王毅雖然發表了中方有關台灣問題的說明，但此次川習會後，美中雙方及中國傳媒均未立即提到兩岸問題，新聞熱度上已慢了好幾個小時，此點甚為可議。除了此次川習會係以北韓、經貿與南海等議題為主軸外，合理推測川習會對台灣問題的看法應是南轅北轍、沒有交集。這是因為川普的對中策略有別於歐巴馬有以致之。

在川習會之前，美國國務院罕見地連續三次公開強調台灣關係法與對台六大保證的重要性，中國當局應該對川普改變以往較偏向中國的策略，擬在美中台關係上，求取較平衡維穩的對華政策，了然於胸。因此，習近平自然不願意在首次美中高峰會議中過分強調台灣問題的重要性，以免自討沒趣，又折損了在美中貿易問題上的談判籌碼，只能行禮如儀地表達中方立場。這應是中國官方及所屬傳媒沒有在川習會後立即說明中方於川習會中強調台灣問題的主要原因。

此外，川普更在川習會前下達攻擊敘利亞的命令，並於宴會後親口告知習近平，讓習裡子、面子盡失。美國在中美元首會面當天轟炸中國盟友，除了要告知習近平，在北韓議題上，如果中國不願配合，美國將自行其是外，也有意警告習，中國不可在南海及台灣問題上獨斷獨行，損害美國利益。

川普應是有鑑於就任前僅點出美國以往偏中的一中政策對美不利，就招致中國鷹派揚言要攻打台灣，因此舉已衝擊兩岸及亞太地區的和平穩定，故而川普不滿中國對台的強硬態度，不惜在川習會當天攻擊敘利亞，藉此向習表明美方維護台海與南海地區安穩的堅定立場。

考量台灣於地緣上可維護美在亞太地區的利益，川普將不會屈求於中國、一味偏中，未來應會在可維護美國經貿、戰略利益的方向下，執行台海戰略，讓台灣可發揮戰略上的平衡力量，以符合他一再強調的「美國優先」對外策略利益。

（作者為退休駐美人員）