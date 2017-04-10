自由談》大棋盤-川普、習近平、普廷三角對弈

當川普與習近平在佛州海湖莊園相互舉杯之際，美軍駐地中海的兩艘勃克級神盾艦波特號、羅斯號，發射五十九枚戰斧巡弋飛彈，攻擊以沙林毒氣殘殺平民的敘利亞阿塞德政府空軍基地。

川普在晚宴結束前、飛彈攻擊後才當面告知習近平，習近平如回想剛吞下的那杯酒，滋味想必變得苦澀酸；而力挺阿塞德的普廷，知道好友遭美軍飛彈攻擊必定跳腳怒罵，卻因形勢比人強，除了派艦協助阿塞德，能做的反制不多。

當今國際局勢大棋盤，川普、普廷、習近平透過這次飛彈攻擊，進行了一次實境三角對弈。

川普以美國為國際大哥大之姿，對犯國際禁令的阿塞德發動飛彈攻擊，在三角棋局搶先落子、佔了先機，位居老二、老三的普廷、習近平的選擇被壓縮。尤其習近平，飛彈發射之際正與川普酒酣耳熱，獲告知時，尷尬之餘場面話也不能不說，恐怕分外不是滋味。

川普出手教訓阿塞德，可說是「一石多鳥」之計，明打敘利亞，同時震懾北韓金正恩，並向中、俄展示美軍當今世界最強的威力。

美軍發射戰斧巡弋飛彈的勃克級神盾艦，現役的就有六十二艘，三十六艘洛杉磯級潛艦也配備戰斧，這近百艘艦只是美軍常規武力一小部分，警告老二、老三不要攖其鋒。

在國際大三角，川普原設計是與普廷交好，以施壓北京出面協助解決北韓問題，但因敘利亞以毒氣殘殺平民爆發人道危機，飛彈攻擊讓美俄緊張情勢一夕拉高，川普與普廷今後須更審慎考慮下一步如何落子。

習近平回中國後仔細思量，川普當面射飛彈攻敘，他面子有點掛不住，但美俄交惡，中國面對川普的壓力大減，這局棋未嘗沒收穫。

飛彈攻敘只是美、俄、中在大棋盤的一次交手，未來演變且看下回分解。（胡文輝）