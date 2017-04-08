▲美國總統川普（左排第三位）與中國國家主席習近平（右排第二位）七日在佛州海湖莊園舉行工作會議。（路透）

習近平僕僕風塵美國行，這麼短的時間就已經預示了，儀式性大過於實質性，應該不致有甚麼驚人交易。而川習會，習近平說：我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞；川普卻說：「我們已經聊了一段時間，但到目前為止，我什麼都沒有得到。」川普與習近平的初體驗，各自之於對手產生何種印象，對於往後的中美關係有何影響，恐怕還有待觀察。

初步來看，川習會的重頭戲，似乎不在會面現場，而在遙遠的敘利亞。敘利亞化武事件，川普一反歐巴馬作法，美軍兩艘驅逐艦發射五十九枚戰斧飛彈轟炸敘利亞空軍基地。值得注意的，轟炸時間恰好在川習共進晚餐之際。川普如此不按牌理出牌，想必習近平點滴在心頭。但從另一個角度觀察，川普也不是不按牌理出牌，而是單邊決定牌理為何，這就是川普的政治風格。這次對敘利亞迅雷不及掩耳，其所昭告天下的無非是，不論美俄關係是否改善，但川普的重大決策不會受到普廷左右。「美國優先」，其此之謂乎。

轟炸敘利亞，選在川習把酒言歡之夜，「戰斧牛排」成了菜單上沒有的特餐，如果說是巧合也太巧合了些。按常理說，刻意安排的可能性居多，習近平的反應要回國後才見真章，川普則或許想藉此向習近平傳達訊息。甚麼訊息呢？項莊舞劍，意在沛公，應該是暗指朝鮮半島。換言之，一旦川普判斷對北朝鮮動手的時機成熟了，美國就會像轟炸敘利亞那樣，不必空等習近平對金正恩發揮影響力。大國的遊戲規則，不是由普廷決定的，也不是由習近平決定的，這也是川普的商人本色：找出先發制人的玩法，然後讓對手措手不及，從而獲得最大利益。

台灣議題，亦復如此。川習會前，充斥台灣議題的各種揣測。不過，川普儼然用自己的方式清理台灣議題。回顧過去幾天，可以發現台灣議題，川普透過會前的政策宣示，單邊闡釋「我們的一中政策」，迥異於「他們的一中原則」。於是乎，北京最不想聽到的「台灣關係法」，密集地被官員公開強調，這就說明了在川普的心思，「美國的一中政策」內容，不必習近平說三道四，也不會受制於習近平。嘴巴上說，「我什麼也沒得到」，然而，從敘利亞、北朝鮮到台灣，川普隱然表現出具有一致性的行動邏輯，他想得到的目標不必假手他人。

還可以進一步分析。日前國務院代理亞太助卿董雲裳表示：美方基於中美三公報與「台灣關係法」再度確認一中政策，並會持續信守「台灣關係法」內容中的承諾；白宮國安會亞洲事務資深主任博明指出：川普在二月時重申美國長期的一中政策，符合中美三公報，也符合「台灣關係法」。如此「美國的一中政策」，其實源自一九七九以前，美國承認中華民國政府代表中國，一九七九以後，轉而承認中華人民共和國政府代表中國，這是美國對「中國代表權」的塵埃落定。至於台灣，一九五○韓戰爆發，杜魯門宣示台灣地位未定論；一九五二「舊金山和約」則只規定日本放棄台灣主權；由此導致「台灣關係法」對台灣的承諾，以及雷根提出、國會去年通過書面提案的「六項保證」所強調的「美方並未變更其對台灣主權的一貫立場」。

可以說，透過接聽「台灣總統」道賀電話，質疑「一中政策」，到應習近平要求重申「我們的一中政策」，川習會前凸顯「台灣關係法」，以及川習談笑間轟炸敘利亞，「我們的一中政策」的理路不僅愈來愈明白，「我們的一中政策」可能的單邊行動也露出消息。而更廣泛的國際安全議題包括東海、南海，習近平果真會「沒有一條理由把中美關係搞壞」嗎？川習會，是否有更精彩的內幕，且待日後揭曉；而川普「美國優先」的逐步展開，會在國際產生甚麼連動效應，可能在不久的將來便要上演了。