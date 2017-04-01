社論》美國鷹與中國龍的惡鬥

川習會下週即將登場，會前卻戰雲密佈，絲毫感覺不到美中兩國領導人首度會面的和緩氛圍。（路透資料照）

川習會下週即將登場，會前卻戰雲密佈，絲毫感覺不到美中兩國領導人首度會面的和緩氛圍。川普似乎要給習近平下馬威，簽署兩項行政命令︰一是由商務部就全球各國與美國的貿易逆差進行調查；二是調查各國政府採取的傾銷與補貼措施，並由跨部會協商以找出反制措施，顯然劍指中國。川普並在推特上表示，「下週與中國的會議會很困難，因為美國再也不能有巨額貿易逆差了」。

由此看來，川習會將是一場美中經貿的大較勁。而川普政府此等大動作，係為兌現其選舉承諾。川普在選戰中強烈批判中國、墨西哥等成長迅速、且對美國擁有龐大貿易順差的新興經濟體，指責彼等假借自由貿易之名，卻以補貼、傾銷、操控匯率與非關稅障礙等不公平手段佔了美國便宜，而美國大企業在該等國家投資設廠，更搶走了美國人的工作機會，使一般美國人所得停滯，貧富差距擴大。如此重砲轟擊雖然帶有激情的民粹色彩，卻對美國失落的中產階級與白人族群產生巨大吸引力，乃得以打敗政擅老將希拉蕊，塑造素人總統的奇蹟。因此，川普在百日新政中對中國為主的貿易逆差國展開大反擊，並不令人感到意外與突兀。

川普解決美國困局的藥方，可歸納如下︰一方面以降稅、兆元基礎建設，改善投資環境，並採取邊境調整稅，威逼利誘美商回美投資，強化內部需求的力道；另一方面對濫用貿易手段，缺乏互惠措施，並導致美國承受貿易逆差的國家，採行公平貿易的遊戲規則，亦即以保護主義作為對外貿易的核心思維，確保美國的利益與工作機會。在此大戰略之下，中國因為不僅是美國最大貿易逆差國，去年金額高達三四七○億美元，幾近美國逆差的半數，尤有甚者，中國由於貿易之利崛起為全球第二大經濟體，此雖為十三億人口規模所創造的假象，實則人均所得仍遠遠落後多數國家，但其整體經濟力的策略性應用，例如主導推動亞投行、一帶一路、ＲＣＥＰ等，已成為全球經貿不可忽視的一股力量。如此的中國在川普眼中，自然首當其衝。

令人啼笑皆非的，乃是中國是保護主義最頑固的堡壘，其對本國企業的扶植，包括資金的挹注、補貼、政策與稅制的優惠，對外國企業傾銷，設置貿易障礙，在在違反市場機制與自由貿易規則。然而，中國卻擅於採取兩手策略，對內採行保護主義，對外則高舉自由貿易大旗，使中國商品在全球商戰中如入無人之境，擊倒對手國的經濟。美國前總統歐巴馬因此提出警告，不能讓中國主導重寫世界貿易的遊戲規則。誠然，川普即使成為總統，但仍不失其商人本色，追求最大利益乃其核心價值，加上其家族及企業與中國有牽扯不清的利益關係，因此「商人本位」的思維是否造成對中經貿政策的妥協性，仍是外界的最大疑慮。幸而，川普對中國的強硬立場並未出現軟化跡象。

對於台灣而言，即便在川普當選之後出現川蔡熱線，讓一向在國際社會中孤立的台灣感受到其勝選的喜氣；然而，在這場美國老鷹與中國毒龍的惡鬥中，台灣注定無法置身事外。首先，因為經貿對中依賴嚴重，中國已是台灣最大的海外生產基地，中國若遭到美國制裁，台商如同間接受到懲罰，必然也衝擊台灣的經貿；其次，台灣長年對美擁有巨大貿易順差，加上也被美國列入匯率操縱國的調查名單，處境甚至比中國更為艱險。

總之，台灣必須認清自身在地緣政治與世界經貿體系中的尷尬位置，絕對沒有坐山看虎鬥的本錢，國安單位與財經部門應該如一九九六年台海危機時研擬十八套劇本，作好因應對策，否則美中貿易戰一旦爆發，恐將進退失據，受到夾擊，淪為兩強相爭的陪葬品。