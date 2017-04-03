《自由廣場》護理師看媽祖遶境「檳榔專車」

◎ 林家瑜

每年的大甲媽祖遶境，我都會回到台中清水娘家虔誠禮拜，祈求來年媽祖保佑身體健康，事事順心，而今年我又和外子及兩個小孩一同回娘家。

今年的大甲媽祖遶境和去年沒什麼不同，人潮依舊很多，而路邊信徒一樣搭設了臨時的棚架，送水、送麵包，甚至還有自助餐業者把免費自助餐都奉上了，熱鬧如昔。

而比往年好的是，以往整條街都會佈滿鞭炮灰燼，今年改善許多。只是，令筆者覺得遺憾的是，遶境過程中部分宮廟信徒邊抽菸邊彈菸灰、邊吃檳榔邊吐檳榔汁渣的情形依舊沒有改善，更離譜的是還有檳榔業者開著車子，跟著遶境隊伍，車上貼著大大的海報寫著「檳榔專車」，並留下電話號碼供民眾和信徒購買。

眾所皆知，菸草中的尼古丁和焦油，或檳榔的汁液等都會破壞口腔組織，易致口腔癌，而大甲媽祖遶境是民俗大事，一場下來可能會有百萬人參與，正是宣導拒菸、拒食檳榔的絕佳時機，但衛生主管機關卻沒有把握良機，反倒讓檳榔專車跟著「趴趴走」，成了負面宣傳。

衷心期盼大甲媽祖遶境能為政治紛擾不休的台灣注入一股安定的新活力，也希望宮廟文化都能是健康而祥和，不要有暴力衝突，不要有毒品介入，更不要有菸酒和檳榔！（作者為護理師，新北市民）