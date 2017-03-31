自由廣場》天花板上的將官 地板下的老戰士

◎ 陳賢蔚

「陳主任，你們執政黨年金改革，讓我快活不下去了啊！」接過眼前高齡八十歲、因為火砲衝擊導致耳朵重聽的老伯，一邊大喊一邊遞過來的一紙國防部公文，上頭記載著老伯在六十七年退伍，士兵役五年多、士官役十七年加上軍官役五年半，總計約二十八年半的服役時期，在退伍已經三十九年的今天，他目前每個月可以領到的退休俸，竟然只有區區一萬七千多元。而人人喊打的十八％優退利率，在當時的經濟條件下，他只能存入十萬元至優存帳戶。

細問下來，老伯在三十八年入伍，服役於海上情報工作大隊（後改編為兩棲行動大隊），參加過數場實戰，榮獲虎賁獎章、忠勇勳章、實踐獎章等共五枚之多，還當選過國軍戰鬥英雄，當時由總統接見、參謀總長親自頒獎。而他因為戰功彪炳，榮獲領袖特准結婚之禮遇。結果娶到一位好妻子，育有優秀子女，才是他退伍後享有最好的待遇。

「我帶隊打仗、為國家出生入死，現在退伍後的退休俸，竟不如比我還年輕許多的士官長，當年被逼退的我，現在想起來真是忿忿不平啊。」「如果年金再把我的待遇往下改，我怎麼過生活啊？」聽到這裡，我肯定地跟老伯說：「你放心，你的待遇根本是在地板之下，政府不可能再砍下去的，我們要改革的是，那些領取過高不當退休待遇的高官，絕對不是你這樣為國效力的基層弟兄。」

那些聲稱捍衛弟兄的將級長官，訴求不准改年金制度、不能溯及既往、不能動十八％、地板不能低於四萬塊。他們可曾想過，有像老伯這樣每個月只領不到二萬，卻還要養妻育子的基層英雄，他這樣生活了三十九年，有人關心過他嗎？將官們還有誰有資格說，這樣的條件無法過活？

（作者為立法委員服務處主任）