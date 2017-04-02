自由廣場》年金改革的魔鬼細節

◎ 呂賢順

根據公務人員退休法第九條，八十四年七月一日後初任公務人員且服務逾三十五年者，一次退休金之給與，自第三十六年起每年增給一個基數，但最高給與六十個基數為限；八十四年以前一次領退休金，以退休生效日在職同等級人員本（年功）俸加一倍為基數內涵，每任職一年給與一又二分之一個基數，最高三十五年給與五十三個基數。

軍公教退休金一個基數等於本俸兩個月，本俸如果以平均每個月四萬元計算，年資三十五年，一個基數等於八萬元，五十三個基數等於四百二十四萬元。

九十五年至一○四年，根據一○四年公務人員退休撫卹基金統計年報顯示，這十年軍公教共有二十五萬人退休。每人退休金以四百二十四萬元計算，共需一兆新台幣。

九十五年至一○四年，根據銓敘部一○五年七月十四日公務人員退休制度／軍公教人員退撫基金實施現況報告顯示，這九年，軍公教領取軍公教優惠存款利息（十八趴）共計七千一百八十九億元。可讓年資三十五年的軍公教人員，退休十八萬人。

依軍公教優惠存款利息（十八趴）每年八百億元，退休軍公教兩萬人計算，回溯至八十四年退撫基金成立，光是軍公教優惠存款利息（十八趴）就足以讓最少四十萬軍公教人員退休，差不多是現有軍公教退休人員，根本不需動用退撫基金，也沒有破產問題。退撫基金服務對象應是八十四年以後的軍公教人員。

公務人員退休法已清楚定義軍公教人員退休金總額，年資三十五年，五十三基數，一○六個月。不管是一次領退休金或是月退金，加上軍公教優惠存款利息（十八趴），就是不可超過五十三基數，一○六個月，平均總額每人四百二十四萬元，月退金一萬七千六百六十六元。

然而，現有一個公務人員領取月退金，每人每月四萬元，六十歲退休，預估平均餘命二十年，可領取九百六十萬元。超出平均總額的部分，將近六百萬元，是透過軍公教優惠存款利息（十八趴）及超乎尋常的所得替代率來掩藏，就是魔鬼細節，無底巨坑。

轉型正義是先轉型才有正義。國家年金改革委員會應先建立全國一致的退休制度，停掉舊制，這叫轉型。銓敘部應結算全國所有軍公教退休人員，有沒有超過平均總額每人四百二十四萬元，將魔鬼細節剔除，依法行政，問題就可解決，這叫正義。

（作者為桃園市民）