自由廣場》幸好這些將軍都退了

◎ 黃惟冰

去年十一月，吳斯懷等三十多位退將在北京立正聽習近平講話，畫面一出，引起軒然大波。

同行的前空軍司令沈國禎上將日前接受媒體訪問時表示，「我們很多人是被設計了」。沈指出，原定行程只有四天，返台前又突然變成五天，還被帶到北京。但帶隊的前總政戰部執行官陳興國一直叫他們不用擔心，在不能脫隊的情況下，就這樣進了人民大會堂。

試想，陳興國官拜政戰中將，不論是軍科專長，還是職等級別，會不清楚此事的象徵意義與嚴重性嗎？還是說，整個行程就是要幫中共「誘敵深入」，然後在會場內用鏡頭「一網打盡」？有鑑於此，讓人不禁想到過去國共內戰時期，國民黨軍隊之所以會從佔據優勢的一方，最後兵敗如山倒，其中的關鍵原因，不就是內部共諜不斷，都被自己人給出賣了。沒想到幾十年過去，同樣的戲碼，竟還可以一再上演。

其次，沈國禎的一席告白，或許有助還原過程，但還是難辭其咎。試問，就連一般旅行團都不可能隨意更動行程，三十幾位高階將領身在「敵區」，卻連一點警覺性都沒有。此外，都到了人民大會堂門口，竟還傻傻跟著進去，當那是免稅店嗎？幾十歲的人了，難道一點自主的判斷力都沒有，又不是國小畢業旅行，不能脫隊可以當作理由嗎？

最後，以吳斯懷為首的部分退將，在北京唯唯諾諾、亦步亦趨，讓自己的人格跟榮譽任人宰割。但回到台北，卻為了一點退休金調整，不顧基金永續與世代正義，不惜屢屢上街抗議，更號召眾人與政府頑抗。兩相對照，如此吃裡扒外，勇於內鬥，實在讓人感到無比諷刺。

（作者從事公共服務業）