自由廣場》爭議外勞回歸常軌

◎ 官文傑

台灣國際勞工協會、希望職工中心、桃園群眾服務協會、新事、勵馨基金會及印尼駐台勞工辦事處，均有設立外勞收容中心，目的在收容雇主關廠歇業或有勞資爭議的外勞，其中部分只被動式的接受爭議外勞安置；但卻也有部分挺外勞收容團體，在社群媒體上，教唆外勞如何刻意製造勞資爭議、如何向1955投訴，以達成他們收容爭議外勞的目的，再以此向勞動部申請一人一個月一萬五千元的安置費！以收容一百名外勞為例，一年收入高達一千八百萬元，其淨利甚至超過台幣一千萬元，獲利率不輸台積電或大立光；由於暴利所趨，使得這些團體趨之若鶩的投入這塊領域，甚至為達目的不擇手段！

三月卅一日「一拳打出移工人權困境」一文，作者張先生現為國會助理，來自希望職工中心，深知個中問題之所在，理應協助立委修法終止弊端持續擴張，而非想方設法為非法逃逸外勞脫罪，藉機擴大收容團體的獲利來源；現今外勞總數是國內勞工的十五分之一，但所發生的勞資爭議卻十倍於國內勞資爭議案件，此由全國各縣市勞工單位的統計可見一斑，由於挺外勞收容團體的介入，加上勞動部的縱容，以及他們背後民意代表的干預，使得這幾年外勞勞資爭議案件呈倍數增加，也使得全國各地勞工主管單位的公務員為此疲於奔命但卻有口難言！

其實，要解決此等影響國家安全及社會安定的乖離現象不難，只要勞動部林美珠部長硬起腰桿，不懼立委施壓，徹底檢討僵化已久的外勞政策，取消外勞安置費暴利，回歸「爭議外勞」由外勞輸出國政府安置的常軌，如此才能徹底擺脫利益團體的糾葛，也才能有效降低勞資爭議的持續擴張，對於外勞和雇主的和諧關係才會有實質的助益！

（作者為新北市就業服務商業同業公會理事長）