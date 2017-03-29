自由廣場》看青年吳崢對柯桑的苦口婆心…

◎ 鄧鴻源

台北市長柯文哲在馬來西亞表示，「去蔣化無法解決台灣問題」。年輕的時代力量發言人吳崢直言：「市長你真的不了解轉型正義。」沒錯，柯市長確實不了解轉型正義，因為他還活在威權陰影下。

吳崢解釋，「去蔣」並不是要消滅和蔣家有關的一切事物，也不是要打倒信奉蔣介石的群眾，而是要去除過去蔣家透過獨裁統治，強加在社會上的個人崇拜遺緒和威權價值，還原歷史真相，給予統治者應有的評價，這是一個民主社會在面對過去的歷史時，本就應該有的態度。吳崢是外省人第二代，出身深藍家庭，卻如此深明大義，實令人敬佩。相比之下，柯市長與小英總統，是否感到羞愧？是否應見賢思齊？

柯文哲所說的，和前行政院長張善政所說「轉型正義有辦法解決經濟問題嗎？」一樣愚蠢。「去蔣化」與「轉型正義」當然無法解決台灣所有問題，但轉型正義之必要，在於處理歷史上政府的錯誤行為，讓是非得以彰顯，讓自由、民主與人權的核心價值，從獨裁者的統治神話與謊言之中解放出來，否則德國為何進行轉型正義這麼多年？為何千里迢迢也要把當年協助屠殺猶太人的凶手逮捕歸案並判刑？德國的經濟不是一樣成長且耀眼？

顯然，身為首都市長的柯文哲，不但「真的不了解轉型正義」，而且民主認知是不及格的！

（作者為大學教師，新北市民）

柯文哲可曾聆聽受害者心聲？

◎ 林志翰

台北市長柯文哲在曼谷談到蔣介石議題，表示自己的態度從來沒有改變過。認為要給蔣介石公平正確的評斷，不要一開始就抱持否定的態度，更討厭標籤式的政治。對於蔣介石的功過可以討論、評論，最後由市場決定一切。

看在筆者眼中，柯文哲缺乏台灣人意識的中心思想與信仰價值！要給蔣介石公平正確的評斷，更應該聆聽社會上反蔣人士的心聲，理解他們激烈反蔣行為的背後意涵，而不是與藍營政客沆瀣一氣，佯裝理性。

過去威權年代，台灣人被洗腦太多的蔣介石神話，國民黨政權更是無所不用其極地掩蓋屠殺台灣人的殘暴真相。被害者家屬喪失至親，活在恐懼陰霾中，反蔣人士對於拆除蔣介石銅像的激烈作為不是暴力，而是對於公平正義的卑微抗議！事不關己的柯文哲與藍營政客口徑一致，表示要社會大眾理性評斷蔣介石的功過，顯得無知矯情！

筆者想問柯市長，國家領導者治理好國家大政本是天經地義，不負人民所託，何來功？即便有功，國家領導者就可以恣意屠殺台灣人，來個功過相抵嗎？這樣的蔣介石，柯文哲不否定，還認為自己態度開放理性，始終如一，不亂給標籤。筆者只能感嘆，無知的人被洗腦還沾沾自喜，真要裝睡，你我台灣人也叫不醒他！（作者為國中教師，台南市民）