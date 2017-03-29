自由廣場》冷合景氣●薩德驚奇

論中國黑洞效應

◎ 黃天麟

川普當選讓許多人跌破眼鏡，但令藍媒眼鏡更為破碎的是，持續了一年多的台灣「冷和景氣」。二○一六年一月大選結束了馬英九政權，北京立刻提出「接受九二共識，不然台灣必地動山搖」的最後通牒。但小英總統並不「小」，不為所動，終以「未答完的考卷」收場。從此雙方進入「已讀不回」的「冷合」對抗。藍媒推波助瀾，警告國人只要陸客減少兩成，ＧＤＰ就會下滑○．五％，台灣經濟前途堪慮。

結果恰恰相反，經濟成長率以二○一六年第一季之負○．二三％為谷底日漸攀升，第四季達正二．五八％，創下近七季最高。景氣燈號連八綠，出口出現連續七個月成長，尤其股市氣勢如虹，去年一月十六日台股指數為七七六二點，一年多後的本月十七日為九九○八點，漲幅二十七．七％，同一期間韓國只升十五．二％、新加玻升十一．六一％、日本升十三．八五％、菲律賓亦只升十三．八八％，今年二月我國出口增率二十七．七％，也是在亞洲稱霸，讓唱衰者目瞪口呆。

有人質疑，新政府對「拚經濟」著墨不多，會不會只是一種假性復甦，藍媒即基於意識形態，直指係「得利於全球經濟之復甦」。這些解讀都昧於事實，因數字在說話，台灣表現是一枝獨秀之局。何故？答案是與中國之關係由「熱合」轉移到「冷合」。換言之，就是「越遠離中國，越能保持經濟動能」的「中國黑洞定律」之體現（註：人多，經濟體積超大，但國民平均所得不甚高，又實施「專制國家資本主義的假市場經濟」，是中國黑洞形成之原因）。

「中國黑洞」理論是普世性的，適用於台灣，亦適用於韓國。韓國於二○一五年六月簽署中韓ＦＴＡ，宣稱可提升ＧＤＰ一％，結果是韓商蜂擁投資中國，在山東築起另一個深圳。山東ＧＤＰ一舉突破六．三兆人民幣，但韓國的經濟成長率卻由二○一四年的三．三四％降至二○一五年的二．六一％，對中出口去年衰退九．二％。理由很簡單︰即被中國黑洞磁吸，失去的，遠比韓國因ＦＴＡ而得的，大得多。或許韓國命不該絕，北韓的飛彈引發了薩德危機，「限韓令」表面上使濟州島的陸客消失，免稅店損失四兆韓元，樂天股價暴跌，但韓國股市卻奇蹟似的大漲，大演「薩德行情」。也就是說，中國的「限韓令」讓韓國遠離中國黑洞，種下復甦的契機。

「他山之石，可以攻錯」，薩德驚奇與台灣的冷合景氣，起因都同出一源…，即「遠離中國黑洞」，離越遠、越久，國家的經濟越能正常壯大。

本月二十二日「兩岸」協議監督條例突告鹹魚翻生，台灣的外交部長強調「兩岸關係非國際關係」，看來「未答完的考卷」即將補全，但台股卻也在二十一日攀至九九七二點後，從二十二日開始反轉整理，宛若預告「冷合」即將解凍。問題是，此時此刻我們真的需要凸顯「一中原則」的「兩岸」協議監督條例嗎？

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）