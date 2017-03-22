自由廣場》當總統不是當媽媽

◎ 林欽聖

看完黃天麟先生投書「兩岸協議監督條例的一中陷阱」，心裡感觸很深！憲法如果不修，台灣恐怕注定會被「一中」的。只是在美國監視之下，解嚴後歷任總統都不敢動憲法的一中架構。蔡英文也一樣，從選前就把「維持現狀」叫得震天價響。然而現狀不就是中華民國？不就是那個領土範圍遠及蒙古的「冒牌中國」嗎？

好不容易把國民黨推翻了，可是上台的民進黨對於解開台灣的「一中枷鎖」似也不甚在意，甚至甘之如飴。問題是，蔡總統如果不集思廣益、努力設法取得美國諒解後，進行修憲或制憲的百年發展奠基工程，則不管外交國防內政，終將難免治絲益棼。最實際的例證，就像層出不窮的共諜案、洩密案頻頻獲得輕判。那麼，花了百億、千億，買了再多的先進武器，有用嗎？也不敵國內五千共諜吧！

國家元首應該做重要的事！小英的認真，個人不忍苛責；但是把總統當科長做，多少本末倒置。當總統不是當媽媽，把一家和氣列為首要之務；當總統是要明示、引導、推動國家發展方向！否則民調猛落，萬一四年任滿又被輪替，以國民黨的反民主基因，聯手中國奪權的恆定策略，台灣未來大概完了！那時回首，人民終將問妳：「妳到底做了甚麼？」

（作者現任大專教師，桃園市民）