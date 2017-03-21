《自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱

◎ 黃天麟

儘管美國的友台人士強調美中無簽署「第四公報」計畫，我方藍媒藍官仍然窮追不捨，不厭其煩地藉機向美方提問第四公報之可能性，宛如深怕公報議題會從美中談判桌上消失。北京當然希望有第四公報，尤其當美方的「一中政策」明顯向「our one China policy」（註：即不承認中國對台有主權）傾斜之際，能透過公報拉回到沒有「our」（美國）的「一中政策」。連馬英九亦千里迢迢跑到美國，以前總統身分駁斥川普的「新一中政策」。

事有蹊蹺，就在此敏感時刻，「兩岸協議監督條例」突然鹹魚翻生。此案之死灰復燃係由「經民連」所點火，但卻立刻獲得國民黨之積極響應，立即由內政委員會排案，預定本週進入審查。令人好奇的是，國民黨至今沒有提出黨版草案，卻主動排案，其動機絕非單純。

解答這一個謎，其實不難。因民進黨版的「兩岸訂定協議監督條例」徹底接受了「一國兩區」，把「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的國家定位奉為圭臬，符合了四月川習會的北京談判策略要求。

若監督條例照民進黨草案通過，立即產生下列後果：

一、因係民進黨政府有效控制之立法院所推動之立法，等於昭告全世界，台灣也認定「台灣是中國的一部分」。北京的「一中原則」將獲世界更多肯定。

二、等於台灣政府否定了川普的「our one China policy」。北京要求美國承認中國對台主權之壓力必大增，亦給台灣的藍官對美國友台人士之策反找到正當理由，足以動搖他們的友台立場。

三、可能因此促成中美的第四公報，步一九七二年上海公報之覆轍。

四、政治上的淪陷必帶來經濟的沉淪。

筆者贊同與中國之任何協議需有監督條例來嚴予規範。但這一條例絕不可落入「一中陷阱」。十餘年之實踐已清楚告訴國人，與中國之結合，只會使台灣邊陲化，相對貧窮化。事實上，與中國之協議亦已夠多了，台灣當今該努力的是聚精於投資台灣與民主之升級，暫時與中國無協議是最好的選擇。

事在人為，筆者建議，或許把「協議監督條例」之「兩岸」改為「我國」，將協議對象分為：一、與友邦、政府之協議，二、與非友邦及政府之協議，各列舉不同程度之監督要求，以解草案之名稱問題。

總之，奉勸也拜託「經民連」先進、時代力量及民進黨的立法諸公，「監督條例」之審查，絕不可輕言「回歸中華民國憲法體制」，務必排除「兩岸」、「地區」、「同屬一中」的陷阱，不然後果必不堪設想。與其草率立法，不如暫時擱置，以免把台灣之將來置於死地。（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）