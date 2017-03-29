自由廣場》從黑水溝談清明掃墓

◎ 沈建德

氣象局鄭明典看到衛星影像，驚奇的說「台灣海峽中真的有黑水溝」。那是大自然分隔台灣和外國，尤其是中國，的設計。

黑水溝兇險難渡在於，水流湍急，洶湧懾人，北風來時，怒濤萬丈。因為台灣四週洋流終年向北，唐山過台灣，除了風大水急，還須面對危險側流，船很少不翻。據James Davidson著The Island of Formosa, Past and Present等，光是一八五○～一八九四年，黑水溝沉船大船就有八十三艘：計英國四十四艘，德國十七艘，美國八艘，法國四艘，挪威、丹麥各三艘，泰國、荷蘭、新加坡、西班牙各一艘。

黑水溝的沉船，有多桅大帆船、輪船、軍艦，可見當年唐山過台灣之難。即使在一八五○年後輪船、軍艦本身都有動力、無須風帆，英美德法日軍艦都要船沉黑水溝了，清初唐山過台灣的船隻更小，無氣象預報，又無動力，其下場如何不問可知，十去六死是保守的說法。

上岸也不保證會活。因台灣「毒惡」紅毛有藥都病死，閩客無奎寧可治瘧疾，更難活。自一六二七至一六六一，荷蘭共派牧師二十九名來台，其中有十名病死，死亡率約為三分之一。牧師都如此，中國偷渡犯死亡率不問可知。即使活下來了，發現台灣不是他們的天堂，因此而有「勸人莫過台灣歌」、「台灣番薯哥歌」、「渡台悲歌」。歌詞如：「休勸諸親來台灣，台灣頭路甚艱難」。又如：「在家若是幹檢點，何愁不富萬千千，台灣不是人居住，可比番鴨大海邊」。

清明掃墓不要被墓碑上所謂「堂號」的中國地名誤導了，那絕大多數是台灣人被漢化的結果，台灣人血統的真相請看 http://www.taiwannation.com.tw/topic015.htm 。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授https://www.facebook.com/TPGOF）