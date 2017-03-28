自由談》給小英政府找出路

其實，給小英政府找出路很容易。只要給林全院長找個出路，一路通，路路通。

林全任行政院長即將一週年，施政破綻百出，似乎可以準備打包回家，再回任企業獨董是很好的出路。他的政大同學、前金管會主委丁克華，前天已被任命為高鐵獨董，呵呵，這些「財經獨董幫」和前朝馬政府一樣，狗改不了吃屎—吃相難看！

說林全施政錯誤百出要有證據，內政部役政署最近核准私人企業進用低薪的替代役人力，包括餐飲業、便利商店、宅急便等，這是繼馬政權極力萎縮台灣國防兵力下，新政府再對兵役制度做出最後的摧毀動作。

替代役依法應是在政府相關機構服役，馬政府開始引入民間企業，也因此把台灣年輕人的薪資水平打入22K的地獄！現在更慘，政大法律系教授劉宏恩批評，替代役已變成「男性人民有依法被強迫做低薪勞工之義務」，林全內閣的荒謬，內政部也參一咖了！

再看看，花蓮亞泥礦權的神速展延，不但避開了立法院經濟委員會「暫停核准礦權展延半年」的決議，而且一延就是廿年。此案有兩種可能：一是民進黨所主導經委會早知展延已獲核准，三月廿日的「宣示」，根本是在打假球；二，林全的經濟部已擬定展延亞泥水泥礦戰略，並對綠委裝聾作啞兼不屑，簡直是「我們早一步通過展延，立委宣示有屁用！」

若以上兩案確定實施，經濟部長被譏「亞泥部長」、內政部長被貼「鍋貼部長」，前幾天在立法院的國防部長被封「韓劇部長」，如此下去英全政府，甚至民進黨立委都會遭池魚之殃，小英的民調極有可能再墜谷底，以後想翻身也難。

小英政府的困頓，目前出路只有一條，就是幫行政院長找出路。（鄧蔚偉）