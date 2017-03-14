自由談》柯P若是共諜「也蠻正常的」？

國安單位曾估計潛伏台灣的中國間諜約五千人，不但散布在政府各機關中，這次的中生共諜案，更點出台灣的大學校園也被滲透。

媒體問中生共諜事件，柯Ｐ左一句蠻正常的，右一句平常心看待，甚至說「ＣＩＡ在台灣也有學生，這沒什麼奇怪的！」

經常把「兩岸一家親」掛在嘴邊的柯文哲，在主觀上似乎認定共諜對台灣無害，「只有一、兩個，不應去推翻整個政策。」但是，並沒有任何政府官員出來說要推翻何種政策，柯文哲身為首都巿長，對中生是共諜為何如此不在乎？又不負責任地評論此事，還是在他的語意背後有其他目的？

進一步套用柯Ｐ的邏輯，「若柯Ｐ是共諜，也沒什麼好奇怪的啊！」

若是共諜，學生與市長同罪！不會因為是學生就無關緊要。共諜的工作不只是單純地情報蒐集，也負有發展組織或進行破壞台灣的任務。

中共國台辦發言人馬曉光說此案「純屬蓄意揑造，製造事端…惡化兩岸關係。」

「純屬蓄意揑造，製造事端」的台灣檢調司法單位，以涉嫌重大、另有共犯，有串證、逃亡之虞等原因，經過法定程序，已將中生周泓旭聲請羈押禁見，並押往台北看守所。

可以肯定地說，在台灣的所有共諜，都是為了打擊「台獨勢力」，破壞台灣內部而來，政府相關單位不知要費盡多大心血，才能一個一個地抓出來。

民進黨立委準備推出「反滲透法」，並在立法院成立「情報委員會」，如何釐清台灣的邊界與紅線，確保政府運作順利，維護台灣人民的安全，這是台灣邁入正常國家絕對要建立起來的重要機制！（鄧蔚偉）