自由談》在鳥籠內玩小兒科把戲！

中國香港特區選拔特首，一點都沒有意外，北京欽點的林鄭月娥勝出，民調領先一倍的曾俊華敗陣。套用那句俗話，就是不管黑馬、白馬，北京欽點的才是勝馬！

香港特首選拔結果出爐後，中國管治香港的港澳辦立刻發表聲明，表示林鄭月娥「符合中央標準」，真的是此地無銀三百兩，等於自己承認早已欽點人選，選舉（選拔）只是在玩把戲而已。

從香港看台灣，中國國台辦主任張志軍最近一再對台灣說三道四，還反批台灣當局點名批判他是「小兒科把戲」。從香港特首選拔過程來看，北京當局在香港就是玩小兒科把戲，且在籠內有籠的多重鳥籠內玩，張志軍企圖把這種鳥籠內玩的小兒科把戲，移植到台灣玩，當然無法得逞，他成事本領毫無、敗事則有餘，敗了事就惱羞成怒放狠話，真是見笑轉生氣！

回頭看香港特首選舉（選拔），民調支持度近六成的曾俊華，得票才三百六十五票，還不到民調不到三成的林鄭月娥得票七百七十七票的一半，民調與投票結果剛好倒過來，不是民調太失準，而是在籠內有籠的多重鳥籠內投票，北京欽點的勝，民意不值半文錢。

曾俊華與林鄭月娥比的不是民意，而是誰更符合「中央標準」？香港有特首選舉權的才一千二百個選委，選委就是鳥籠內產生的，特首候選提名條件又是另一個鳥籠，在籠中有籠內選舉，造勢、辯論、民調都是假，與民意所向無關，與結果更無關，至多觀感不佳而已，欽點的林鄭勝出，北京哪管你們香港民意？哪管你們的觀感惡劣？

在中國治下，香港特首選拔只是北京在鳥籠內的鳥籠玩的小兒科把戲；張志軍們只會耍爛把戲，竟肖想藉一中同表染指台灣，台灣民意早已將其掃進垃圾堆！（胡文輝）