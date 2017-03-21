自由談》民進黨也是扶不起的阿斗？

如果現在就說民進黨是扶不起的阿斗，雖然會有誤差，但若不給民進黨主政者當頭棒喝，台灣人民將會眼睜睜地看到民進黨從無感到無能到無恥，最後步入國民黨覆滅的後麈。

在人民心中早已判定永無翻身之日的中國國民黨，正在為「在野第一大黨」黨主席權位之爭，鬥得你死我活不亦樂乎。還有更多的黨國高官退將在社會上興風作浪，但是，這些都不足為懼。

我們擔心的是，民進黨的執政表現距台灣人民的期望和標準，還很遠很遠！

民進黨政府的國防部長和立委在國會殿堂上的國防對話，竟然是和男藝人比誰帥，簡直就是在鬼混！也難怪國軍一再出包，繼雄三飛彈誤射漁船，海軍飛彈快艇近日也撞上海釣船，人民憂心的是國軍到底怎麼了？誰鳥你馮世寬年輕時有多帥！

請問教育部長潘文忠，你認為中華民國是「主權獨立」的國家嗎？台灣七十二所大學和中國簽的「向中生承諾書」，不就是擺明中國可以隨時干涉我們大學的講學內容和教育環境，這是什麼樣的「主權獨立」？

若我們也比照要求中國的大學講課時不准談「兩岸統一」，老共不發狂才怪！但是我們的民進黨政府卻不敢對此侵犯主權的作法，有任何嚴正的回應與處理，甚至教育部長還要包庇那些大學校長，黑箱處理應該公諸於社會的大學名單，尤其是最不可原諒的公立大學！

去年轟動全國的兆豐銀洗錢案，民進黨政府的金管會硬是把此案列入國家機密，二○二六年才能解密，也是一個活生生的黑箱作法。社會輿論上已是罵聲一片，當時已執政的民進黨立委也未置一詞，似乎腐敗就是這樣一點一滴擴散開來。

民進黨執政露出的破綻已太多太多，一例一休、年金改革、司法改造，都是令人憂心的例子。台灣的民進黨和中國國民黨是否一樣，都是扶不起的阿斗？民進黨要痛切反省調整，台灣人民也要有心理準備！（鄧蔚偉）