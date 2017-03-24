自由談》三二九撕裂台灣十三年

台灣怪現象：「相信假的，不相信真的。」

譬如，接到詐騙集團的電話就深信不疑，非要送錢給假檢察官不可；真警察出面戳破騙局，被害人反倒不信。

台灣另一個怪現象：「不尊敬真的，但崇拜假的。」

譬如，開戰鬥機的飛官拿命相搏，這是真英雄。拍電影的偶像作戲套招，只是假英雄。

然而，被立委問到誰比較帥氣時，真英雄只不過答一句：我比較帥。大家卻不知在激動什麼，罵了好幾天。

台灣第三個怪現象：「相信想像，不相信跡證。」

三一九槍擊案，案發第八天，檢警公布可疑對象的影像。

第九天，民眾檢舉此人是陳義雄。

第十一天，陳義雄溺死在台南安平港，身上纏繞著生前常用的魚網。

陳義雄捕魚向來穿潛水衣和潛水鞋，死時卻穿外出服和球鞋。安平港邊的魚不適合食用，捕了也不能吃。陳義雄顯然不是去捕魚。

陳義雄死得離奇，姊夫也質疑死因，家屬反應卻是「就讓他靜靜的回去」，並將遺體火化。這一燒，再也無屍可驗。

陳義雄花了四萬五千元，委託姊夫幫他買來一把改造手槍，並拜託姊夫：「萬一我出事，麻煩照顧我老婆。」宛如交代遺言。

影像公布後，陳義雄被人認出，當天他就修掉鬢角，還費事燒掉外套。他被親人問急了，只好回答「事情我做的，我自己會處理」。

做了什麼事？打算怎麼處理？

二○○四年三月廿九日，影像公布的第四天，陳義雄溺斃。

跡證顯示，陳義雄是槍擊扁呂的凶嫌，因畏罪而自殺，但藍營無法接受，各種想像出爐，極其光怪陸離。

陳義雄浮屍於三二九，這一天起，台灣誕生了「信者恆信，不信者恆不信」的名詞，撕裂社會，迄未復元。（莊榮宏）