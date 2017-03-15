朝鮮半島情勢詭譎，南韓總統朴槿惠遭憲法法院彈劾下台，政局陷入動盪，北韓領導人金正恩勤於進行核武試爆，周邊國家如芒刺在背，美軍在南韓部署戰區高空防禦系統（薩德），中國表達強烈抗議，東北亞局勢緊張，身為東亞均勢一員，台灣對於朝鮮政局千萬大意不得。

朝鮮半島自古以來就是分裂長、統一短的地方，中國這個中原王朝曾經五度強力介入，除了漢武帝滅了衛氏朝鮮，設置玄菟、樂浪、臨屯、真番四郡，旋即揮軍與北方的匈奴相向，算是慘勝之外，其他四次介入，都造成中國由盛走衰，最近的兩次，結果都和台灣息息相關。

中國是一個經過休養生息，就會侵略周鄰的帝國；而因為侵略周邊國家，即使短暫擴充版圖，卻又造成國力大傷，甚至改朝換代，這個歷史的宿命從隋唐盛世「東征」的下場，可獲明證。

隋煬帝以舉國之力揮師高句麗，這場戰爭的「下場」，是隋滅於李淵和李世民父子的唐朝。雄才大略的唐太宗李世民多次介入朝鮮政爭，「薛仁貴征東」經由演義和戲曲的傳播，現在大家還耳熟能詳。但李世民介入朝鮮政局，並未取得終局勝利，反而造成國力由盛轉衰。

近代中國兩度介入朝鮮政局，大清帝國十九世紀介入朝鮮內政，甲午戰爭敗於日本，馬關條約將台灣割讓於日本。廿世紀中葉，中國支援朝鮮戰爭，美國全面介入朝鮮局勢，台灣獲得美國的防衛承諾，東亞「均勢」維持至今。

如今朝鮮半島風雲再起，「脆弱的強權」中國，似乎不滿足於旁觀，想要扮演仲裁者。而扮演仲裁者的具體做法，恐怕得像歷史王朝那樣進行武力介入，但朝鮮不是只有南、北韓的對峙，還有美、日等強權環伺在側，中國想扮演哪種角色？北京有實力武力介入嗎？東北亞的變局令人關注。（陳杉榮）