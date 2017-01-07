自由談》不要用「配套」來罵人！

在政治正確的領域中，文字遊戲有一定的話術，一個詞彙可以涵蓋模糊卻無可質疑的概念，例如「配套」這個不知指涉何物，卻可通用於一切批判準則的名詞，顯然成為流行語。譬如想要批評政策卻缺乏專業能力，不知從何罵起，標準的詞語便是︰缺乏配套。

例如一例一休眼見可能烽火四起，反對黨莫不抓緊風向，大批執政黨，可是肚子裡真的沒貨，不知如何批判才好，於是標準的句型就出現了︰「小英政府在沒有配套下貿然實施一例一休造成混亂」，但是反問批評者何謂配套？十之八九答不出來，因為他們就是為批評而批評而已，哪裡知道配套是什麼？

在中國觀光客縮減議題上，批評者也常說小英政府缺乏配套因應措施，才使情勢惡化。然而，中國觀光客來不來，根本不是我方所能決定；除非市場機制能夠發揮效用，配套才有用，偏偏中國是獨裁國家，觀光客本來就是它對付台灣的籌碼，一旦它不爽，再多的配套也無法止住中客的減少。

小英執政令人失望，但持平來說，兩岸政策是有守住基本的底線。兩岸政策根本不是操之在我，若與馬英九相比，小英強調憲法與承認九二會談事實，基本上也是一中，除了九二共識那四個字，並沒有什麼改變，卻惹得老共如喪考妣，限縮中客，戰機航母繞來繞去，還挖走我邦交國，影劇圈則有黑名單大網，這些激情的反應為哪樁？民主國家的正常人是無法想像的。

對於這種充滿民族狂熱、鴨霸，而且拳頭比我們大的國家，不管什麼配套都派不上用場。對付它的最好策略，就是沒有配套，忍它、讓它、由它、避它、不理它，看它如何？等到它自己累了，才是好好理清雙方關係的時機。

（蘇多）