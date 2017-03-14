自由廣場》用對經營模式 照服員必不低薪

◎ 倪榮春

近日社會各界對長照人力不足的問題，紛紛提出建言，有建議對照服員加薪者，有建議將時薪改成月薪者。但依我多年實務經驗觀之，這些方法都只是隔靴搔癢。

無可諱言，長照政策長期缺人手，最大的問題就是照服員「低薪」。但政府規定，居家照顧服務費用每小時二百元（案主自付額＋政府補助額），如果每個居家服務機構，都像我們一樣發給時薪一八二元，則照服員每天工作八小時，一個月廿二天，就有一七六小時。一八二元×一七六小時=三二○三二元，再加上政府自今年一月一日起，凡每月服務時數達一三○小時以上之照服員，另發給轉場交通費五千元，及專業證照加給一千元，合計月入就有三八○三二元，怎會低薪呢？

也許有人會問，為什麼其他居服機構時薪都是一七○元，你們卻能發到一八二元呢？關鍵就在於，我們是共勞共享的「照顧服務勞動合作社」。

勞動合作社係以社員共同經營的方法，透過整體名義，向外承攬勞務，每位社員之身分除為合作社之勞動力提供者外，亦是合作社之經營者，必須共同參與決策，承擔責任，也就是說，照服員既是勞工也是老闆，不會有中間剝削的問題，而且財務公開透明，所以我們的時薪才能這麼高。

不僅時薪高，我們還有許多福利，如子女教育補助費、交通補助費、三節禮金、生日禮金、年終獎金、護腰補助費…等琳琅滿目，難怪人家找不到照服員，我們卻是照服員在外面排隊等著要進來，而且我們的離職率是「零」！

（作者為屏東縣第一照顧服務勞動合作社經理；前屏東縣政府社會處長）