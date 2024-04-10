社論》台灣不能由「海洋」倒退到「大陸」

故宮博物院北院再修復計畫，有人批評：不要假修復之名，改變原有景觀與美感，甚至有「去中國化」的嫌疑。馬英九參觀北京故宮後呼應：任何所謂「去中國化」的行徑都不會成功，唯有回歸民族情感與中華文化，兩岸才能長長久久。支持故宮北院計畫者則稱：過去太強調「時間凝結式」修復博物館，但採用現代化設計融入歷史建築中，新舊並存，早已成為世界趨勢，羅浮宮、大英博物館都是成功的案例。

這次大選前夕，有人批評一○八課綱，刪除顧炎武的「廉恥」，是個「無恥的課綱」。這種高論，如果翻譯成各國語文，一定會成為國際級笑話。當年，蔣介石為學生頒布「禮義廉恥」校訓，但他的為人處事完全違反「禮義廉恥」。蔣介石推動「中華文化復興運動」，不是真正要「講文化」，而是跟毛澤東的「文化大革命」打對台，凸顯自己的「正統」地位。這就類似習近平，言必稱「中華文化」，追求「中華民族的偉大復興」，然而，他卻是集中外極權主義於一身。所謂的「孔子學院」，只是滲透民主國家的工具，跟孔子思想學說八竿子打不著。

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兩岸統派口中的「去中國化」，說穿了就是倒果為因。二次大戰終結，國共內戰潰敗，蔣介石以外來政權君臨台灣。自此，台灣從「日本化」扭轉為「中國化」，實際上「殖民化」的本質毫無改變。台灣被蔣氏徹底「中國化」，台灣人民被迫以「國語」取代母語。直到李登輝開始民主化、本土化，才脫離「場所的悲哀」、「生為台灣人的悲哀」。諷刺的是，民主化、本土化，至今仍被污名化為「去中國化」。台灣先被徹底「中國化」，現在才要開始「正常化」，讓中華文化元素比例校正，就被視為大逆不道、數典忘祖。殊不知，漢人移民台灣之前，台灣早有遠古文化，海洋與大陸的交涉，中華文化元素，只是之一，絕非唯一。

中國是大陸國家，「封閉」是它的基因。台灣面向海洋，血液嚮往「開放」。最近三百多年的歷史說明，台灣面向海洋時期，人民相對自由、勇於展現自信。而若被大陸國家捆綁，每每淪為虛擬的陸地。大陸國家，也許靠海，但遠航技術落伍、鞏固王權優先而內捲，統治力比生產力更獲關注。屬於海洋的台灣，清代被「大陸化」，甲午戰爭後，改為日本的「海洋化」，雖然是殖民性質，台灣仍不失海洋屬性。可惜，一九四○年代，台灣又倒退至「大陸化」。

常言道，歷史有其變動性，歷史也有其永恆性。世界史至今，似乎仍未走出大陸與海洋的碰撞。不知是否巧合，「海洋國家」，人民的自由，難以完全封鎖，而大陸國家則相對容易圈禁。於是，兩者與民主、自由、法治、人權的親近性有所差別。「大陸國家」，中央集權是常態，其面對海洋也難改「圈海」習性。日本、韓國，長期在「大陸中國」陰影下，封建帝制耳濡目染。二次大戰結束，兩國改而親近「海洋美國」，逐步走上普世價值之路。香港，原在「海洋英國」治下，殖民地擁有行政效率、司法獨立、經濟自由等，奠定國際金融中心地位。一九九七之「回歸祖國」，更深的肌理是「由海歸陸」，一路走到香港國安法、二十三條立法，東方之珠終於「內地化」。而台灣，終戰之後，蔣氏將原日本殖民地「大陸化」，封閉性的威權統治把台灣的活力閉關於海島。終究，海島要面向海洋，維繫蔣氏政權的經濟仰賴對外開放，美其名的「經濟奇蹟」也就埋下了民主欲求的種子。兩蔣，國民黨，都是抗拒民主的，可惜他們身處海洋，不像中國的對照組，至今依能數位極權統治一片大陸。

六四事件之前，中央電視台節目「河殤」發問：「埃及金字塔、中國大運河和長城、美洲馬雅金字塔，這些古代浩大工程，不都顯現著非常相似的亞細亞式（中央專制政權組織人力完成灌溉設施）的歷史陰影嗎？成千上萬微不足道的個體，被某種秩序排列組合在一起，擁戴著那個至高無上的頂峰，這種大一統的社會結構，不是很像一座龐大的金字塔嗎？因此，民主、自由、平等這些東西，就很難成為亞細亞的了。」此一大哉問，三十多年後，習近平回答了：自力更生、全國姓習、國進民退、共同富裕、竊盜科技等「新質生產力」，像極了當代版的「亞細亞式」國家。「本土化」，「內地化」，「海洋化」，「大陸化」，台灣的過去、現在與未來，正在一個時空交錯的路口，剩下的是台灣人民的選擇，以及，我們要如何使用選擇的自由。

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