自由廣場》他以日語大喊「台灣人，萬歲！」…槍聲響起

◎ 顏利真

上週末上台北參加一些活動，隨行帶著一本書：《湯德章 不該被遺忘的正義與勇氣》。昨晚返抵台中，凌晨一口氣讀完，赫然發現指針已過十二點，正好是「三一三」──台灣烈士湯德章律師的殉難日，內心久久不能自已……

七○年前的今天，三聲槍響奪走了台南菁英湯德章律師的生命，那場殘酷的行刑畫面，教人掩面，不忍卒讀。

當時，二二八發生後，湯德章律師為了穩定台南市的治安，積極奔走、交涉，所以台南市的治安在三月五日已大致穩定下來。六日，二二八處委會台南分會召開了第一次會議。八日，蔣介石的二十一師團登陸之後，陳儀隨即露出了猙獰的面目，準備「全面肅清」。十日，再度戒嚴，解散處委會。十一日，上午十點多，軍隊衝進了台南市參議會二樓的議場，突襲逮捕了湯德章等人。短短三天不到的時間，刑求、逼供、處決。

拷問期間，湯律師被吊在天花板下、用槍桿毆打，打到肋骨幾乎全斷，手指也因被木板夾用力地綑綁，腫脹到無法拿筷子，最後只能以口就碗吃飯…面對如此的酷刑，湯律師仍堅決不吐露任何名字，也拒絕回答任何中文的問題，這樣剛毅的態度讓那些中國兵恨得牙癢癢，凌辱也就更甚。

十三日，湯律師被雙手反綁、背插木條，用卡車遊街示眾，準備載往「大正公園」行刑。沿途圍觀的群眾，看著車上的湯德章，神情自若、眼神堅定、似乎還帶著一抹微笑…那凜然的神情，令人震懾！準備行刑前，中國兵要用布遮住他的雙眼，被他大斥一聲「住手！」，第二次要把他綁在木板上時，又被他二度大斥「住手！」，最後是三個士兵合力，才讓湯律師跪倒在地，但卻被他三度斥喝，揮跌在地。士兵們惱羞成怒死命地踹他，他則以台語怒吼：「不需要綁住我！」、「也不需要遮我眼！」、「因為我身上流有大和魂之血！」、「若一定要有罪人，那我一人已足夠！」其懾人的氣魄，讓現場屏息…最後，在一陣靜默中，他以日語大聲喊出「台灣人，萬歲！」──槍聲響起，砰！第二聲「砰！」，仍屹立不倒，當第三槍從眉心貫穿後，他的身體才緩緩倒下…

聽聞丈夫即將被槍決的太太陳濫，拖著虛弱的身子，用盡氣力的跑向刑場，但卻在距離刑場不到二百公尺的地方，猛地聽到三聲槍響，霎時癱軟在地，崩潰痛哭…

殘酷的中國兵不准家屬收屍，曝屍三日，甚至當陳濫女士拿了一條毯子請中國兵幫她把遺體蓋上時，那個中國兵只隨便揮了揮遺體旁的蒼蠅，再隨手抓起一把沙往遺體的臉上一蓋…其殘酷與冷漠，令人髮指！

身雖遭辱，意志不屈，三月，杜鵑花紅，染血的湯德章已化為一縷不朽的台灣魂，昂揚在歷史中。

（作者為台灣教師聯盟理事／高中教師）