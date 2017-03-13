自由廣場》遊覽車駕駛 有話要說

◎ 李式嘉

新北市遊覽車駕駛員職業工會是由最基層的遊覽車駕駛組成，一直透過各種管道發聲。但沒發生意外時，我們的聲音沒人想聽；一發生意外，請我上政論節目的卻都有預設立場，「是不是他們要的菜」才是重點。立委也有他們的潛規則， 給我們的答案往往是「別人的case不去touch」、「幫你們發聲有什麼效益？」或「幫你們會影響一些已知的既得利益者」等等。我們成為一群永遠的弱勢。

從去年七月國道火燒車，到上個月蝶戀花翻車之重大傷亡事故，我只問行政單位：你們真的是不知所措，才急就章的頒布了一些連常識都不及的行政命令，或者是為了回應一小撮利益集團的要求，不得不刻意模糊肇因、誤導民眾？

一、車體安全：蝶戀花翻車的撞擊點，是堅固的連續壁擋土牆，有地錨設施，就算戰車，以同樣的速度撞上去一樣慘。台灣的遊覽車車體打造業，除了要外國原廠的認證外，還要在國內接受財團法人獨立單位的監督，為什麼把這個產業講得如此不堪？為什麼要刻意打壓？

全世界一百四十多個國家能生產底盤的只有廿幾個品牌，他們大部分也是依安全標準規格，委外打造。而台灣的品質事實上在亞洲已名列前茅，而且開始開闢外銷市場。這些事實為什麼你們隻字不提呢？

二、工時爭議：由於本業屬性特殊、態樣多元，權責單位對我們的運作模式有認知落差。更由於部會間橫向聯繫不足，政策面紛紛擾擾無以為是。有主張手不離方向盤十小時，有主張依勞基法八小時、或雙駕駛、限公里數等。建議參酌真正勞務界的意見，以求周延。依拙見，本業風險高是宿命，工時的定位應依勞、資、消費者三者能接受最大公約數，訂定彈性協議，才是正道。若採齊頭式的制式條例，衍生問題會沒完沒了。

蝶戀花車禍，是綜合疲勞駕駛、老舊車輛、超速、違規營業、低價攬客、旅行社管理、靠行、虛擬旅行社、無行車紀錄、產業經營困難、政府對遊覽車業缺乏輔導等陳舊問題所導致。這些都是政府、業者及消費者要共同承擔、協商討論。就如同九連環的童玩環環相扣，需要一步一步解決。

（作者為遊覽車駕駛，新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長）