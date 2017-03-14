自由廣場》〈金恒煒專欄〉從秦律到黨國司法

我們要一個怎樣的台灣？台灣要有一個怎樣的將來？固然每一個人都可以有見仁見智的想像，重點是，我們究竟有沒有可以涵蓋台灣共同意志的終極目標？

政黨全盤輪替，我們也確實看到一些政治工程在啟動，比如不當黨產的清理、比如轉型正義的推動、比如蔣介石塑像的清除、比如蔣廟的最終解決、比如教官全面退出校園、比如「同心圓」本土教科書的再次深耕…，這些林林總總的改變，不能說不是回應並落實台灣人民的期望，但這只是破，不是立。

為什麼有一生矢志推動台灣獨立建國的大老不滿？前閣揆蘇貞昌如是說。彭明敏前資政日前發表新書《寫給台灣的備忘錄》，距離一九六四年推出《台灣人民自救運動宣言》已五十多年了，耄耋之年的彭教授，念念不忘的是：「我們的國家在哪裡？是何種國家？並坦白說明我們處於何種困境？國民作何種貢獻和犧牲？」歸結的重點：「沒有確定台灣的領土是台、澎、一切免談。」另一位也是奉獻台灣民主與獨立運動的陳師孟教授，他接受監委提名的目的，是希望藉監察權清除黨國意識形態的法官與檢察官，他的宏願有三：訂定「除垢法」；完成陪審團制；法官民選。

無論彭資政還是陳教授，其實代表了台灣人的共同願望，就是希望台灣完成政治上的「典範轉移」。台灣的「典範轉移」為何？一句話就可以明白表示，曰：建立台灣主體性，取代以中國為主的黨國體制。

司法改革就是關鍵。台灣黨國司法是積澱下來深層結構的基礎，這個結構不只是大陸法系與黨國司法以惡濟惡的結果，背後還有中國二千年的司法體系的幽靈，從秦律到大清律，都具體而微的複製在黨國司法上。大陸法系與黨國司法的血肉相連，走到今天已到盡頭，不然，司法信任度為何趨零，同意停止法官終身職的，為何高達九十二．三％？台灣司法正面臨「技術性的崩潰」，正顯示新典範非建立不可。

台灣的「典範轉移」，從李前總統提出「寧靜革命」開始，接著陳前總統更把新典範濃縮成「一邊一國」四個字，等到二○一六年政黨完全輪替後，真正轉型工程才有落實的力道。

台灣人民選出並寄望於蔡總統的歷史任務，即在完成新典範的轉移；「國民黨不倒，台灣不會好」背後的深刻意義在此。陳教授的「三條件」，就是新典範的突破口，彭資政的「台灣領土」的確定，則是新典範的完成。

蔡總統不要尸位素餐；大位不是給你享受權力的，而是肩負結束黨國的責任。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）