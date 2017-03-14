自由廣場》別國人當部長，台灣人被槍斃！

—哀林茂生博士

◎ 林玉体

二二八事件中，死於當日者不計其數，一段時日之後，斷魂者是為數甚多的菁英；其中，林茂生博士尤值一提。

日本治台後，普設各級學校，從「幼稚園」以至帝國大學，因之台灣學生的潛能就有發展的良機，秀異者還可到日本，甚至歐美先進國家的名大學深造。林茂生自小資賦優異，日本總督府提拔他到日本大學，更推薦他到名聞全球的美國紐約哥倫比亞大學教育學院，與中國（支那）的名學者胡適、蔣夢麟及朝鮮吳天錫為校友，一九二九年榮獲教育學哲學博士。束裝回國後，日本總督府雖知這位台灣人才在博士論文中，指責日本在台的教育未符合杜威《民主與教育》（Democracy and Eduaction,1916）的精神，但希望他擔任設立於一九二四年的台灣唯一帝國大學（即現在的台灣大學）之文學院院長。林博士很有台灣人的風骨予以婉拒，情願回老家台南去經營專門照顧台灣子弟，由長老教會創辦的長榮中學，創辦報紙，為台民發聲。

一九四五年日本勢力退出台灣，中國國民黨政府流亡抵台，立即發生二二八慘劇，林茂生不只失蹤，連屍體迄今未悉何處。他的此種悲慘遭遇，相較之下，不禁令人感慨與憤怒，同在哥倫比亞大學獲取教育學哲學博士學位的蔣夢麟與吳天錫，二戰後前者回到支那，當過北京大學校長及教育部長，後者返韓後也身居教育部要職，而台灣的林茂生呢？

上述教育史實，也只是近日我才知悉。台灣師大教育研究所博士班學生祝若穎經我指導獲取博士學位後，在新竹清華大學任職，兩年前到日本京都大學研究，回國後撰述一文，提及此事。中央研究院也於去年（二○一六年）以《存在交涉》為書名，探討日治時期的台灣哲學。日本治台五十年，台灣的學術教育水平，在亞洲，僅次於日本，很多台灣學者至日本參加文官考試，成績不只不輸給日本人，且有第一名狀元榜首者。但二二八事件之後，這些台灣菁英，幾乎全被殲滅殆盡！且死況極為慘不忍睹！

從「教育」立場而言，栽培後起之秀，乃是教育工作者的本務。林茂生若有機會能如同哥大校友胡適、蔣夢麟、吳天錫一般的身任重職，相信必能嘉惠於台灣的下一代。林茂生博士或許非死於二二八當天，極有可能就在三月或以後。追思此情，百感交集，台灣人只知有胡適及蔣夢麟，卻對林茂生非常陌生。其實他的學術造詣至少可以與他倆看齊！台灣史上有許多事實遭掩蓋、扭曲、銷毀，此種不公不義的不幸。是今後有骨氣的學者該奮力平反。本文涉及的林茂生該段史實，仍待探討者甚多，且甚具意義與價值，望有心人戮力以赴，也藉《自由時報》披露，以減少「孤陋寡聞」。別國人可當部長，台灣人卻被槍斃，這是什麼世界？（作者為前考試院考試委員、師大教育學院院長）