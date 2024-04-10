自由開講》談彭明敏教授與台灣關係法：對當前台灣政局的啟發

◎邱志偉

4月10日《台灣關係法》簽署生效滿45年，4月8日則是彭明敏教授逝世二年，這二個時間點，剛好對台灣歷史發展都具有深刻的意義，值得我們深切省思。特別是近期各界有許多反思，關於當年《台灣關係法》立法的相關過程，其實是包含彭明敏教授在內，許多台灣民主前輩放下國內政治分歧，與國民黨諸多民間企業家和外交官們共同合作奔走，終能促成這部美國史上罕見的國內法，見證台灣從威權轉向民主，同時兼顧台灣安全。放眼國內政局，我們也希望各界能夠為台灣前途、國家安全，不分黨派，共同齊心為台灣努力。

這些年來，有許多國內外民主前輩，提到彭明敏教授生前的貢獻，我想在此刻，面對彭教授過世二年，特別提醒各界道德勇氣的重要。今日，國內外剛好有兩件重要的大事，一個就是內閣宣布最新人事，一個則是馬英九即將與習近平在北京見面。我期勉新內閣上路後，要勇於任事外，千萬不要「憂讒畏譏」，要有高貴的道德良知為國家做事，並且如同彭教授的勇氣，不要因為逆風而畏首畏尾，只要能造福國人的事，就勇敢做。當然，我相信時間也會證明：馬英九跑去對岸向獨裁政權輸誠的舉動，只會鬧國際笑話。馬英九只不過為逞自己個人政治私利，卻斷送台灣人民尊嚴也害台灣於國際關係於不義。

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彭教授生前所追求的理想，就是沒有在獨裁政權給予其糖衣時就陷入圈套，反而越加質疑自己的立場與良知，終能做出對得起知識份子良心，不為獨裁陣營賣命的抉擇。相較之下，馬英九其實不管講了說麼，重點是他到北京之行就已與台灣的國家利益不符，時間只會證明馬英九不具備從政者該有的基本良知。

彭教授生前所追求的理想，就是沒有在獨裁政權給予其糖衣時就陷入圈套，反而越加質疑自己的立場與良知，終能做出對得起知識份子良心，不為獨裁陣營賣命的抉擇。（資料照）

同時，4月10日也是《台灣關係法》生效45年，特別提起此事也是想提醒國人，為了台灣前途，跨黨派都該同心合作。回到當年立法的時空下，彭教授已經出逃到美國，但他與多位黑名單的台獨組織成員包含陳唐山等人，都在國會聽證會上要求美國立法必須將台灣安全納入條款中，彭教授等多位遭國民黨迫害的黑名單人士，沒有因為國民黨的情緒就改變自己為了台灣前途的努力，相反的能夠在該法立法過程中，同樣付出心力。這堪稱是跨越政治藩籬合作的典範，《台灣關係法》的生效，其實不只提醒美國要把台灣安全視為首念，更提醒國人，面對中國威嚇之際，千萬不要有對敵人產生錯誤幻想，在國內造成分裂對立，反而應該在國安與國家利益角度下，共同攜手合作才是上策。

總而言之，在此歷史時刻，我希望各界都能知道，縱使台灣已屬民主自由國家，仍不該在國安與中國面前，出賣台灣利益。何況美日也正要舉行峰會，馬習會自然也只顯荒謬。當我們面臨國際處境艱難與兩岸處境敵對時，不要忘記道德勇氣的重要，施政也同樣必須以良知為本。我們也期待台美關係能持續向前，能有更多對台美關係有益的立法生效，持續提升台美關係！

（作者為立法委員）

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