晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談彭明敏教授與台灣關係法：對當前台灣政局的啟發

2024/04/10 11:03

◎邱志偉

4月10日《台灣關係法》簽署生效滿45年，4月8日則是彭明敏教授逝世二年，這二個時間點，剛好對台灣歷史發展都具有深刻的意義，值得我們深切省思。特別是近期各界有許多反思，關於當年《台灣關係法》立法的相關過程，其實是包含彭明敏教授在內，許多台灣民主前輩放下國內政治分歧，與國民黨諸多民間企業家和外交官們共同合作奔走，終能促成這部美國史上罕見的國內法，見證台灣從威權轉向民主，同時兼顧台灣安全。放眼國內政局，我們也希望各界能夠為台灣前途、國家安全，不分黨派，共同齊心為台灣努力。

這些年來，有許多國內外民主前輩，提到彭明敏教授生前的貢獻，我想在此刻，面對彭教授過世二年，特別提醒各界道德勇氣的重要。今日，國內外剛好有兩件重要的大事，一個就是內閣宣布最新人事，一個則是馬英九即將與習近平在北京見面。我期勉新內閣上路後，要勇於任事外，千萬不要「憂讒畏譏」，要有高貴的道德良知為國家做事，並且如同彭教授的勇氣，不要因為逆風而畏首畏尾，只要能造福國人的事，就勇敢做。當然，我相信時間也會證明：馬英九跑去對岸向獨裁政權輸誠的舉動，只會鬧國際笑話。馬英九只不過為逞自己個人政治私利，卻斷送台灣人民尊嚴也害台灣於國際關係於不義。

彭教授生前所追求的理想，就是沒有在獨裁政權給予其糖衣時就陷入圈套，反而越加質疑自己的立場與良知，終能做出對得起知識份子良心，不為獨裁陣營賣命的抉擇。相較之下，馬英九其實不管講了說麼，重點是他到北京之行就已與台灣的國家利益不符，時間只會證明馬英九不具備從政者該有的基本良知。

彭教授生前所追求的理想，就是沒有在獨裁政權給予其糖衣時就陷入圈套，反而越加質疑自己的立場與良知，終能做出對得起知識份子良心，不為獨裁陣營賣命的抉擇。（資料照）

同時，4月10日也是《台灣關係法》生效45年，特別提起此事也是想提醒國人，為了台灣前途，跨黨派都該同心合作。回到當年立法的時空下，彭教授已經出逃到美國，但他與多位黑名單的台獨組織成員包含陳唐山等人，都在國會聽證會上要求美國立法必須將台灣安全納入條款中，彭教授等多位遭國民黨迫害的黑名單人士，沒有因為國民黨的情緒就改變自己為了台灣前途的努力，相反的能夠在該法立法過程中，同樣付出心力。這堪稱是跨越政治藩籬合作的典範，《台灣關係法》的生效，其實不只提醒美國要把台灣安全視為首念，更提醒國人，面對中國威嚇之際，千萬不要有對敵人產生錯誤幻想，在國內造成分裂對立，反而應該在國安與國家利益角度下，共同攜手合作才是上策。

總而言之，在此歷史時刻，我希望各界都能知道，縱使台灣已屬民主自由國家，仍不該在國安與中國面前，出賣台灣利益。何況美日也正要舉行峰會，馬習會自然也只顯荒謬。當我們面臨國際處境艱難與兩岸處境敵對時，不要忘記道德勇氣的重要，施政也同樣必須以良知為本。我們也期待台美關係能持續向前，能有更多對台美關係有益的立法生效，持續提升台美關係！

（作者為立法委員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書