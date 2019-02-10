自由限時批》川普政府正吹響「反中共」號角！台灣呢？！

辛文

只要留心最近時局的複雜變化，不難看出，川普總統的核心成員，從副總統麥克·彭斯（Mike Pence）（近來發表多次對中共的嚴厲批評，包括台灣受到打壓、干涉美國的中期選舉，且無視國際法和國際規範，美國不會再對此視而不見等），到國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）（曾任CIA局長，反共鷹派）；乃至國防、財金、經貿首長等，莫不對北京的態度日趨強硬，且動作頻頻，情勢相當嚴峻！

美國副總統麥克·彭斯（Mike Pence）近來發表多次對中共的嚴厲批評，包括台灣受到打壓、干涉美國的中期選舉，且無視國際法和國際規範，美國不會再對此視而不見等。（美聯社）

也就是說，川普政府刻正吹響「反中共」（針對中國共產黨政權，而非中國人民）的號角！台灣朝野勢須有所作為回應，並緊抓此一千載難逢的良機，壯大台灣！

自川普執政以來，對中共的「一中」，亦已改為「美國為主的一中」（並不視「台灣為中國的一部分」），猶加強改善與俄羅斯的關係（期走向「聯俄（歐日）制中」的大戰略方向。已離職的「俄國通」與普廷有深厚交情的前國務卿提勒森Rex Wayne Tillerson，亦在積極穿梭）。而對中共則秉持「人不危我，我不犯人」，但若危我，一定回擊！顯然習大大的「中國夢」種切作為，已嚴重冒犯「美國第一」！

正如川普的名言：「談判，和平，必須有堅強的軍事實力作後盾！」（美國現已全方位加強與中共軍事及科技競賽），然則，他亦說：「如果中共真的那麼強，為何中國人要做美國人？！為何要把大量財產移民美國？！」，真可謂是一針見血！

當美國近年全面調查察覺「華為」，已然造成國家安全危機，就斷然地由司法部於今年1月28日正式起訴中國電信龍頭「華為」（屬「軍企」集團）、財務長孟晚舟、以及其子公司一共23項罪名，包括多起詐欺、妨礙司法、竊取美國T-Mobile的商業機密（AI技術）、違反伊朗制裁令等，且要求加拿大引渡孟晚舟等人到美國受審等等，充分展現鐵腕作風！

當美國近年全面調查察覺「華為」，已然造成國家安全危機，就斷然地由司法部於今年1月28日正式起訴中國電信龍頭「華為」。（法新社）

川普包括他的核心成員，大多為大企業家出身，皆曾在商場上叱吒風雲，更是善謀達變的經貿高手，採行軟硬兼施下，使得中美貿易大戰，中共頻居下風，則是事實。川普更在2月5日於國會發表國情咨文強烈批評中共過去47年來竊取美國的智慧財產、就業與財富，這些情況不容再持續下去，正尋求訂立新的貿易協議云云，當是有備而來！

例如川普在演說中還要求國會批准《美國互惠貿易法》，該法案明定，若美國總統決定外國的關稅及非關稅貿易障礙比美國更高，就能對外國產品加徵關稅。

此外，川普復宣布與中國貿易談判的關鍵人物、財政部次長的馬爾帕斯（David Malpass ）接任世界銀行（World Bank）行長；川普此舉可能讓世界銀行成為美中爭鬥的新戰場。

馬爾帕斯曾批評世界銀行既浪費又沒效率，且與中國關係密切（按：2017年他在美國國會作證時，曾督促世銀減少對中國的貸款。他指陳，這些貸款違反了世銀向既貧窮又無法在國際市場上借款的國家放貸的使命）。並強調世銀應放棄為中國的「一帶一路」發展提供貸款。因為這些項目讓經濟脆弱的國家背負過多債務，易陷入中國的「債務外交陷阱」。先前，斯里蘭卡在無法償還從中國獲得的建造港口的貸款後，交出了港口的控制權，堪虞為例證。

國際專家泰半認為，北京的「拖延戰術」已遭美國看破，而目前的中美貿易戰顯已重挫了中國經濟。

近日，德國齊柏林大學（Zeppelin University）國際政治暨經濟學教授迪特（Heribert Dieter）在瑞士《新蘇黎世報》就撰文指出：「中國人民已不再信任政府的政治辭令，爭相將大筆資產移到境外，他們不再『愛國』，轉而投靠其他原本就相當穩定的國家。而中國的股市與房地產市場表現「虛高」，報酬率高昂的投資商品已寥寥可數；儘管中國企業在歐美各地的投資幅度明顯下降，但個體戶將財產轉出的狀況反而愈演愈烈，當局已經開始透過財政手段抑制此情形，使得中國內部的有錢人們轉而藉由不合法的方式，想辦法把資金洗出中國，他們不願購置中國房地產或其他投資工具，在在證明北京當局已民心大失。

又如中共長期對國營企業的「不公平補貼」政策，不僅遭國際嚴厲批判，更造成國內民營企業經營困難。美國華爾街日報2月7日報導，中國國企在銀行融資上享有優勢，加上具有支配性的市場地位，一再擠壓民企生存空間。北京雖極力挽救，但顯然力道不足、為時已晚，無法避免民企的凋零云云。

川普真不愧是當今玩和戰兩面的高手，又穩又狠、準。像一面高舉「美國第一」大纛，向國際控訴中共佔盡美國經貿便宜，又透過「稜鏡計畫」，將中共軍事、經貿作全方位的「監控和調查」，並蒐集詳細證據，毫不留情擊中要害，將華為起訴；復對中共的讓步推三阻四，卻又似勉強接受中國國務院副總理劉鶴訪美的妥協經貿條件，以維持「鬥而不破」佔優勢的局面。

川普真不愧是當今玩和戰兩面的高手，又穩又狠、準。（路透）

然而就在此時，卻又由國務卿邁克·蓬佩奧宣布，退出美國和前蘇聯1987年12月8日簽署的《中程飛彈條約》，並指控，由於俄羅斯長期不遵守條約，而擁有大量中短程飛彈的中國又不是條約簽署國，反而使美國「綁手綁腳」，因此，決定退出；俄羅斯亦隨即發表聲明「樂觀其成」，顯然美俄之間有相當的「默契」。有分析就指出，美國退出《中程飛彈條約》的另一個目的，是今後可以重新在印太地區部署中程飛彈制衡中國，一旦台海出現軍事衝突，美軍可以突破解放軍在台海的封鎖。

是以，川普的老薑辣行事風格，還會隨時出新、怪招，又能進退裕如，好不厲害！諸此，果然讓中共防不勝防，疲於奔命，顯得心力交挫。顯然，台灣當局須縝密妥謀，以全方位因應中美台新而劍拔弩張的情勢，始有助台灣的壯大，才是正辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/