自由限時批》華為案讓中共「瞎眼」，台灣「槓上開花」！

呂政儒

眼睛是「靈魂之窗」。華為的科技核心無異是「世界之眼」（監控），一旦如願，任何國家和人民的一切，大至科技國防經建，小至生活隱私，均能「瞭若指掌」，無怪世界主要國家，包含紐西蘭、澳洲、英國、法國、德國、挪威、日本及美國等，都頒佈抵制華為的禁令，形同「新八國聯軍」的圍剿，重創了中共的「霸權夢」，誠是「禍福無門，惟人自招」！

包含紐西蘭、澳洲、英國、法國、德國、挪威、日本及美國等，都頒佈抵制華為的禁令，形同「新八國聯軍」的圍剿。（AP）

轟動全球的中共「軍企」華為案，美國司法部已於日前正式起訴，而各國禁令的範圍亦不一，但泰半在涉及國防安全與5G基礎建設的部份皆全面封殺。甚至美國的頂尖大學也開始淘汰、禁用華為及其他中國製造的科技設備。就連一向與中共關係密切的東歐國家波蘭，也在最近以涉嫌間諜活動的罪名逮捕了一名中國籍的華為主管。

再者，華為的每支手機都有監聽技術，美國調查華為多年，發現根本是一種「竊取技術的詐欺」行為（指亦能竊取美國的尖端科技），乃至四處監聽美國及美國人，同樣監聽中國及所有的中國人。不禁讓人悚然而驚！

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）近日更指出：「華為公然無視美國法律和全球商業原則」，而「中國政府將手伸進像華為這樣的企業，對我們的經濟和國家安全構成雙重威脅。」可說是「一針見血」！

而在台灣，行政院也配合民主國家的制裁行動，擴大禁用中國科技涉及國安產品，並將在三月提出禁用清單，獲得盟邦好評。據《美國之音》日前報導，從事台灣原住民研究的渥太華大學人類學教授史國良（Scott Simon）表示，57名學者聯名致函給加拿大總理杜魯道，除了表達支持加拿大政府堅守立場、遵循法律程序處理孟晚舟案，切勿屈服於中國的「人質外交」。並提到，台灣是一個民主國家，和加拿大是「天然盟友」，同享共同價值，包括民主、對人權的尊重，而台灣長期以來都是北京壓迫與霸凌的對象，對於如何應付這種事有相當經驗，或許這些經驗此時對加拿大會有所幫助，且應利用此一機會，加強台、加關係云云。有如「槓上開花」，值得吾人倍加努力。

華為的每支手機都有監聽技術，美國調查華為多年，發現根本是一種「竊取技術的詐欺」行為，乃至四處監聽美國及美國人，同樣監聽中國及所有的中國人。不禁讓人悚然而驚！（REUTERS）

正當中共對台灣施壓不斷增強之際，美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）於29日出席美國參議院情報委員會舉辦的全球威脅評估年度聽證會上，表示，幾乎可以肯定，中共將會繼續對台灣施壓，並且同時提供誘因，企圖迫使台灣接受「一個中國」框架（指「一國兩制」），以達成台灣最終被北京管控，而中南海也會以美國的反應作為指標，評估美國對該區域的決心。顯示美國朝野越來越重視台灣的困境，相關的政經軍事支持行動，已然展開，可見自立自強，才能「得道多助」！

然則，對此，中國國台辦發言人馬曉光居然在今天的例行記者會上，「瞪眼說瞎話」：「堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法。」充分是一種「心虛」的表現！（須知，只要中共反對，就是我們做得對！而批得越兇，越表示做得好。而像一面說不放棄武力併台，一面卻說反對台灣的軍事防衛，以及落實「民主防護網」，十分好笑。反之，中共越是讚揚，越是「笑裡藏刀」，越是對台灣不利）

其實，華為與所謂的阿里巴巴、騰訊、北方工業、中國兵器、保利集團、平安集團、振華石油、中興通訊、同方威視等十家企業，全是「百分之百的中國軍工國家企業」，重要人士均有「特工」編號（國家保護的對象），這些和解放軍有關係的企業、與西方講所說的商業企業和軍方合作的關係不同，根本就是中國的「軍事企業」，包括馬雲的大數據、「微信」（WeChat）亦是「軍企」！

除了華為之外，中國通訊軟體「微信」，近日亦引發西方國家有關散播假消息、影響輿論等多重威脅警戒。澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深網路安全專家尤倫（ Tom Uren）警告，澳洲多達150萬「微信」用戶可能會受到錯誤訊息、審查、宣傳的影響，因為「微信」本身就是一個受到北京嚴密控制的社群平台，卻不像臉書、推特一樣受到澳洲政府監督。

據澳洲《雪梨晨驅報》報導，「微信」透過複雜演算法，封鎖過濾具政治敏感和惡意誹謗的關鍵詞和影像；去年公布的研究報告指出，澳洲專門的微信新聞帳號幾乎沒中國政治和外交消息，偶有消息也服從中國官方立場。

澳洲國防部手機去年已禁止使用「微信」。 網路安全專家擔心，「微信」會被用來鼓勵海外中國僑民支持或反對特定政黨，就像2017年澳洲本納隆（Bennelong）補選時，和中共統戰部有關的澳洲公民，在「微信」上強烈批判工黨，指責前澳洲總理滕博爾對中國影響力採取強硬立場。 澳洲國立大學國家安全學院的負責人麥迪卡夫（Rory Medcalf）表示，北京想要降低澳洲對美國同盟的支持，在南海、人權等議題上中立化澳洲；「最大風險是利用含網路等宣傳，試圖影響選民想法」云云。目前澳洲正立法以降低選舉被直接影響的風險。

由此不難發現，類此華為或微信的科技工具，顯已成了中共統戰和統治的重要工具，期能「雄霸天下」！若國際不能「聯防」，後果嚴重堪虞。而台灣也不例外。例如潛伏台灣的「第五縱隊」，就能利用網路工具，專做讓人民恐懼不安的事情，一旦發生戰爭，這些人就會搞暗殺、搞暴動，讓人不寒而慄！朝野更應強化國安的立法和工作，始克有濟，並設法積極防範，才能長治久安，讓台灣的自由民主永存！

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