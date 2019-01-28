自由限時批》 陳雲英的「雲淡風輕」背後！

東方亮

近日林毅夫的妻子陳雲英秘訪台灣，曾由東華大學前主秘、企管系教授退休的中華映管公司獨立董事蔡裕源陪同，一一拜訪台灣各大學，亦與東華大學校長趙涵捷等人餐敘，並站在題名「風輕雲淡」的字幅下合影，意境飄逸幽然，絕不會讓人感到有何政治意味，易讓人不自覺地陷入「統戰」殼中！

林毅夫的妻子陳雲英（前排中）秘訪台灣。（圖：民眾提供）

類此的「軟筋」手法已四面八方滲透台灣各地，有如水銀瀉地，令識者不寒而慄！另如「一國兩制」的福建平潭經貿自由區，也已與高雄農產品行銷搭上線，而台中到香港招商等等，足見非空穴來風；現加上「武嚇」因受美方大力壓制，相對減少（按：北京亦發現武嚇容易擦槍走火，若中止2020大選，一切白搭），並因民進黨在2018年的地方大選慘敗，唯恐其走極端，改以強化「文攻」攻勢（文化、媒體統戰。尤其是特定的媒體集團，儼然明目張膽，打著新聞、言論自由的旗號配合進行）及部署，至今不無斬獲。

陳雲英何許人也，她出生台北，是金門叛逃至對岸的前陸軍上尉連長林毅夫之妻，也是中國特殊教育奠基人。陳雲英曾當選中國全國政協委員，多次連任全國人大代（「中國人大台灣省代表」），亦是中國教育科學研究院研究員、全國台聯副會長，復是台灣同學會會長。林毅夫則為前世界銀行副總裁，現任北京大學國家發展研究院名譽院長，至今仍被我方通緝中。

林毅夫是中共「一國兩制」的鼓手之一，曾多次透過各方爭取「赦免」，並希望能來台參訪及交流未果；現改由台灣相關社團邀請其妻陳雲英來台學術交流，表面理由自然「冠冕堂皇」，與政治無關。但以兩岸關係的複雜性，對岸有頭有臉的人物，豈會閒著來台遊山玩水？背後的意涵，當非是「雲淡風輕」，而是更深入、更細緻的「文攻」伎倆，配合「一國兩制」的政策滲透，以遂「化獨漸統」的陽謀！

由於藍營在2018年贏得15縣市，北京自是竊喜不已，其中的新北、台中、高雄，極具兩岸關係的指標性意義。現連央視的專訪，亦已使柯文哲風光不再，而韓國瑜、朱立倫等，則後來居上（他們是標舉「92共識」者，接近「習5條」的一國兩制，有「殊途同歸」之契合，現連高育仁也不甘寂寞，倡議「兩岸和平協議」），北京正積極地加強與15縣市的經貿交流，助他們一臂之力，得以在地方立足，相互呼應，也以新北、台中、高雄為主要者，此是當前台灣的新危機！

如今北京發現「文攻」的滲透、點穴戰等，比煮、麻青蛙有效，正全方位的推展， 如果看過流亡的中國富商郭文貴爆料，不難想見其擁有許多核心內幕資訊，近日更聲稱，「台灣是重中之重，還沒開講呢！等我講的時候，台灣會地動山搖！」他還笑稱，絕大部分的台灣政治人物都「投共」，光是這點，就令人震撼！無法讓人小覷，值得朝野妥謀策略作為，以防患未然，才是正辦！

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