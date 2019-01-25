自由限時批》 「一國兩制」的網已經張開！

宋娣

當韓國瑜近日得意的炫耀高雄農產品銷往福建平潭時（彼岸猶代付運費，十分罕見），已然踏進中共早先預設的「一國兩制」陷阱！令人不寒而慄。

此一所謂的「平潭自由經貿實驗區」，早自2011年就已設立一個「平潭綜合實驗區管委會」，開始招聘台灣專才前往，並可委以區管委會副主任、區經濟發展局副局長...等職，年薪均達新台幣數百萬；當時馬英九執政時，便發現是「一國兩制」的陷阱，猶依現行法規，若是中華民國國民前往大陸任官職均視為「非法」，尚以罰金懲處。不難了然箇中的蹊蹺和圖謀。

2012年3月15日，陸委會劉德勛更曾公開表示：「不接受平潭實驗區『一國兩制』原則，台灣中小企業別被誤導違法；而按照《兩岸人民關係條例》，台灣人民若前往大陸擔任公職將處以10萬至50萬元新台幣罰款。」

然則，在2014年北京為了鼓吹「一國兩制」，更加強平潭建設作為對台「先行先試區」，且不複製中國任何一個地區或城市的模式，除了建設面積達18平方公里的兩岸區域金融中心外，還重點培養石化、汽車、電子、精密製造等10家年銷售收入超百億的台資企業，並打造閩台合作石化、信息產業超千億產業集群等等。 到了2017年，台籍人士除醫療、養老保險進入中國大陸體系外，在行政、醫療等亦可享受超其國民待遇。

台北快輪推出高雄到平潭新航線，日前首航載運2000餘公噸南部農特產到中國。（本報資料照）

不過，2018年BBC中文網報導：「事隔多年，平潭島硬體建設有所進展，免稅市場、創意園等簇新建築都已經落成營運，但島上人煙仍然稀少、連打造車廠都不太容易。有曾經對平潭雄心壯志的台商抵受不住經營艱難，舉手投降、黯然撒出。」云云。顯然，此次高雄的「貨到中國」新舉措，反而使此「一國兩制」的經貿特區「敗部復活」，此從國台辦近來的「不勝雀躍」，不難看出；現更在30多項「惠台」措施層面，加把勁了！讓人憂心忡忡。

簡言之，從鄧小平至歷任中共領導人，皆以「一國兩制」念茲在茲！習大大更在今年初的「習五條」，更明確宣示時程和作法，其一，便是看中去年底的15個藍營勝選的縣市，採直接或分區、集體協商合作交流（國共論壇亦將多面向恢復）事宜，俾實質架空台灣的中央政府，並極盡分化、籠絡（郭文貴所說的「藍金黃威脅、包括財、色等利誘）之能事，以遂「統併台灣」的目的，彰彰在目！

故而韓國瑜喊出：「人進來，貨出去、高雄發大財」口號之時，正中北京下懷，立馬配合，給足韓的面子，而後續的動作更多，讓「一國兩制」能水到渠成！

根據《自由亞洲電台》報導，美國「智庫」資深專家葛來儀表就示，習近平今年初發表的《告台灣同胞書》中，多次使用「和平統一」措辭，雖未提出「統一」的期限，但隨著台灣2020年總統大選將至，北京會降低檯面上影響台灣的活動，但會增加「桌子底下的把戲」！

中共目前藉由軍事、外交、經濟等手段打壓台灣，並不會令人感到意外（按：其實美國朝野皆有力挺台灣的共識，至少邀蔡英文到國會或華府演講，或軍事、經貿合作，均明顯增強之中）。但美方憂心者，則是台灣內部易遭侵蝕、分化，而中國網軍或第五縱隊的「旦旦伐之」，更已昭然若揭！

反而是民進黨政府必須從強化國安的功能，及增修相關法令著手，厲行法治護台，以遏阻「紅流」的蔓延，始能長治久安！

是以，2019年對台灣來說，是充滿艱難險阻和面臨嚴峻挑戰的一年！

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