自由開講》韓國瑜麥擱假了？！

◎陳振

高雄市長韓國瑜落實政見每月一夜宿，因近來虐童案頻傳，為關懷弱勢機構及偏遠地區孩童，繼就職當晚夜宿果菜市場後，前日又夜宿大寮永安育幼院，當晚在與院童座談時，韓國瑜問院童最有想甚麼？其中一名在育幼院住了10年的17歲女孩說，「最想要有個家。」讓韓國瑜聽了很不捨立刻上前給女孩一個大擁抱，還忍不住的掉下淚來。院方看到韓國瑜的舉動也大表感動直呼「市長鐵漢柔情」。

高雄市長韓國瑜（中）19日晚間夜宿永安兒童之家。（中央社）

韓國瑜麥擱假了，畢竟以前小蔣也善用這一套。四十年年前，小蔣曾經到高雄縣六龜鄉六龜育幼院抱起從小就沒有雙手的楊恩典，媒體也刻意造神說他是仁君，以致今天許多人仍然還感動不已。歷來各國許多獨裁者都會用這一招收買人心，除了兩蔣外，希特勒、史達林、毛澤東與金家三代，都是如此，然而對於他們違反人權的事，受黨控制的媒體都不敢說。

四十年年前，蔣經國（左）曾經到高雄縣六龜鄉六龜育幼院抱起從小就沒有雙手的楊恩典（右），媒體也刻意造神說他是仁君，以致今天許多人仍然還感動不已。（截圖自蔡正元臉書）

試問，如果沒有戒嚴，哪來美麗島事件？哪來林義雄家屬與陳文成命案？說甚麼為了防範匪諜鬧事，所以只好戒嚴，有道理嗎？人家以色列四面都是敵人，也沒有海峽當屏障，有戒嚴嗎？還不是照樣定期實施選舉？以色列國歌是某黨黨歌嗎？軍歌有「黨旗飛舞」字樣嗎？

韓某人明知高雄已經負債高達三千億元，選前卻開支票說一旦他當選市長，將恢復軍公教十八趴，不無期約賄選之虞。如今還好意思要求行政院補足其財政缺口，莫非將全民當「莊孝維」？是否會將行政院補助款拿去給軍公教當十八趴使用？韓國瑜可知目前高雄一般勞工月薪為何？為何退休者領得比在職者多很多？

韓國瑜又可知目前眾多勞工退休後才能月領多少嗎？缺乏同理心的人有何資格當市長？只會落實每月一夜宿的政見又何用？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/