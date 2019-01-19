自由限時批》 罵了又怎樣....

逸民

韓國瑜不久前接受港媒專訪時，曾形容柯文哲是一個缺乏同理心的人，不會管他人怎麼看！譬如他某次參加餐宴時，看到柯一到就先大快朵頤，根本不管在場還有什麼人，形容得相當貼切！

對照這兩天被罵翻天的「強盜說」，真是「語不驚人死不休」！這不就正是反映柯「搶飯（權力）吃」的心態嗎？那管什麼「吃相難看」！只要網路（不論正負評）的聲量衝高就好（按：這篇「點評」，反而有點「助紂為虐」，罪過！罪過）。

今天被柯P視為為「第二名」的朱立倫（民調第二，柯第一），亦不禁要批評，「怎麼可以將台灣比喻成強盜，那誰是跟台灣一起搶銀行的人，又講中國大陸是警察，這樣的說法，在兩岸關係、國際關係上會得罪許多台灣的朋友」。 換言之，中共才是「強盜」，處心積慮地要搶「台灣」銀行，卻無視旁邊還有國際（美國在內）警察，乃至國際法庭（例如霸佔若干南海島嶼，遭判決應予放棄都不理會，而違反人權事例名列世界前茅），何其囂張跋扈！

而自稱有「亞斯柏格」症的柯P，事後發現大事不妙，閃由發言人代詮釋原意，指稱，在中美對抗下，若台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。簡直是廢話！

柯P被罵翻天的「強盜說」，正是反映柯「搶飯（權力）吃」的心態，那管什麼「吃相難看」！只要網路的聲量衝高就好。（本報資料照）

類此國際利害關係的淺顯道理，人盡皆知。問題在，「中國強盜」始終想要「吃掉台灣」！而美國則根本無「侵吞」野心，又願維護支持台灣的自由民主制度和生活，頂多沾點商業利益而已，台灣何損之有？況且中共從未「統治」過台灣，國民黨的威權統治，亦已於20多年前結束，台灣早已邁向民主化大道。 現今台灣已是國際讚譽的「民選政府」，只有中共從不放棄武力，還要逼使台灣接受「一國兩制」（八成主流民意拒絕）！但天下哪有一個國家的首都市長，竟替「強盜」幫腔？！反批自己國家的「不識時務」（和平交流首重「對等、尊嚴、互惠」，哪有不要「國格」，屈膝求和），簡直荒謬至極！

如今的首都市長放著許多正事不幹，淨扯些有的沒有的（按：如果輿論愈批他「親中」，說不定反而正中下懷，更獲致北京青睞），日前還大言不慚要「組黨」（猶如是「一人黨」），幾乎每天挖空心思，在爭取網路「爆量」，不也正是「項莊舞劍」的心態嗎？！

此次柯P低空僥倖連任，卻因嚐到4年「權力春藥」的滋味（又欲效尤毛澤東的登龍術），不免興起「春秋大夢」。加以言行乖謬，變成「網路政治狂人」，講錯話亦可「免疫」，「直白」程度，已到了「假到假時假亦假」，例不勝舉，堪稱「罄竹難書」。而柯P猶幻覺自己是「無敵鐵金剛」，有人則以台灣政壇的「白眼狼」視之，是耶，非耶？堪思過半矣。

如果「上帝要毀滅一個人，必先讓其瘋狂」是真，那麼我們就繼續看下去罷！

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