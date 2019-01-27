自由限時批》 「郭怎麼說」又驚爆：老共快要掛了？！

杭東

國際華人圈最瘋的「郭怎麼說？」近日又驚爆：中共是下一個委內瑞拉！

現被美國庇護的中國富豪郭文貴，近年來幾乎三不五時都會直播大爆料「中共核心鬥爭祕辛」，乃至「兩岸內幕」等，相當驚悚、驚人！儘管是「姑妄聽之」，但往往卻能「不幸言中」，令人驚奇！

無怪美朝野都把他視為「中南海通」，連CIA和FBI、國安部門把他當作「寶」（最近英國《每日郵報》還獨家爆料，郭文貴竟然也是美國總統川普佛州私人別墅「海湖莊園」Mar-a-Lago的私人俱樂部會員，猶參加一年一度川普家族的跨年晚宴派對），北京當局自是恨之入骨，早已下達「絕殺令」！

近來委內瑞拉發生劇變，把獨裁專斷的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）趕下台，民眾紛紛走上街頭表示支持，美國等國也快速承認其合法性。郭文貴認為委內瑞拉的變天帶給中國很大的啟發，還預告「委內瑞拉完了，下一個一定就是中共」！

郭文貴認為委內瑞拉的變天帶給中國很大的啟發，還預告「委內瑞拉完了，下一個一定就是中共」！（REUTERS）

他猶把委內瑞拉與中國相比較，指出委內瑞拉的變天只需推翻馬杜羅一人，而中國的變天只需推翻中共政權核心的少數幾人。

他問了包含五角大廈官員在內的美國朋友，所有人都認為很快地「這一幕一定會在中國發生」，因為美國現正要求中國進行的結構性改革，就是政治改革，若中共政權不改革，那就會推翻它。而今中美貿易戰試出了中共政權的政策底牌和強弱之處，讓美國能「引蛇出洞」，讓人更感受到中國和平革命的腳步聲正在走近！ 郭文貴還聲稱，對台灣的爆料還沒真正開始，「台灣是重中之重，還沒開講呢！等我講的時候，台灣地動山搖！」他還笑稱，絕大部分的台灣政治人物都「投共」 他認為，所有的台灣問題，都是因為美國的決策不明確，未來美國將有一系列的明確行動，立場將更加堅定；而且西方絕對會最後堅定地站出來，支持香港的民主法治自由，「台灣就是事實上的獨立，只會比現在好，不會比現在差了」。

對於習近平2日發表《告台灣同胞書》，不僅定調「九二共識」（為一個「中華人民共和國」）、提出「一國兩制台灣方案」，還強調不承諾放棄使用武力，郭文貴則表示，總統蔡英文的回應「表現得非常好」，若中共敢武力犯台，美國及西方盟國將「不惜代價」全面介入，他呼籲「希望蔡英文總統堅持到底」！

郭文貴聲稱曾和前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、多名前美國國家安全委員會（NSC）成員討論，「這些人當中，都是過去非常重要的政策制定者，也是過去美中關係、美台關係的重要參與者」，現在所有人都表示，一旦中國對台灣開戰，只要有台灣人勇敢抵抗，「美國、甚至其盟國一定不惜一切代價，捍衛台灣的安全和利益！」（直指台灣亦是美國的國家安全核心利益」） 由於在中共政權眼中，台灣是「共產黨的槍靶子」、「改革開放的錢袋子」、「跟美國談判的肉票」、「黨內政治鬥爭解決內部問題最好的政治口號」、「操縱民意的最好工具」；他進一步的指出，凡是中共政治鬥爭到了白熱化階段、中國經濟出現巨大問題、在國際關係上面臨重大挑戰時，「對台必有動作和行動」。他呼籲，「台灣人民不要被（中共）利用，希望蔡英文總統堅持到底！」，還用閩南語大喊：「我愛台灣啊！」

其實，中國的房地產已經瀕臨泡沫化，已非新聞，且是全球經濟分析師的「大同小異」觀點；而美國的升息循環，將迫使中國私營企業遭遇改革開放以來最大的困境，地產泡沫化風險加速，更加惡化私營企業的經營風險，債務延展等惡性循環的結果，2018年的企業倒債金額已高達1200億人民幣。

去年12月，美國證券交易委員會（SEC）復宣布將對213家在美國上市的中國企業進行調查。舉凡有關這些企業財務數據造假、虛假資料、洗錢、欺詐小股東等實質證據，只要檢舉屬實，依照美國法律，將能獲得15％至30％的回報。加上這些年，隨著股票泡沫和老年人口爆增，社福養老基金越發破產風險，以前尚有土地資本可以挹注，一旦股市、債市出狀況，企業將會出現連鎖性的倒閉。可說是中共政權引人為傲的經濟，已是「自身難保」矣。

就在此時，舉世矚目的「華為」孟晚舟被逮案，鬧得沸沸揚揚，更是熱門話題。而郭文貴更點出了華為等中國「十大軍企」，包括：阿里巴巴、騰訊、華為、北方工業、中國兵器、保利集團、平安集團、鳳凰衛視、海航集團等（其中9家都是和江澤民家族有關系，唯一例外是胡錦濤兒子胡海峰的世界上最大監控設備產製的中國威視），均都有三種身分，在軍中都有編號，受到軍中行政級特別待遇，在國家安全部同樣有代號，並是中國金融界重點扶植和保護的對象。而在外交上百分之百享受國家權力，郭文貴說「孟晚舟一出事，中國外交部就出面要人」，同時還有抓人作人等質報復動作，這是中國其他企業家所未有的特殊待遇！ 郭文貴指出，華為，每支手機都有監聽，美國調查華為多年了，華為和孟晚舟本身的問題是涉及「竊取技術的詐欺」，並協助江澤民、朱鎔基、王岐山等家族，監聽所有中國人。

郭文貴說，過去的幾十年，對中國具有絕對的控制能力的，就是江澤民家族，「他們已經不太在乎誰來當中國的總書記和主席」，而江家控制數兆美元以上的財富，「一秒鐘的利息，都是一般人一輩子辦不到的」。

根據孟晚舟近日投書日本《日經新聞》內容，已等於是「不打自招」，她為華為在世界各地大學提供資金進行辯護說，華為透過一項「華為創新研究計畫（HIRP）」，為創新研究提供資金，有與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作。與郭文貴爆料資料「不謀而合」，證明涉及「竊取技術的詐欺」，更令人不寒而慄！

很顯然的，郭交貴今後將絕對不會放棄直播式的爆料，他已和中共權力核心結下「血海深仇」，誓要「爆」到中共政權垮台為止，這種不懼共、不畏死的精神，十分另類，亦將會為歷史留下足跡，值得吾人拭目以待！

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