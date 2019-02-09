自由限時批》劈邪護台灣！

董森霖

南鯤鯓代天府358年來首次抽不出國運籤，原不過是「新聞」話題一則，自可見仁見智。詎料，卻延伸出各種怪奇的負面說法，還由眾家命理師或法師等，「點評」或「猜想」2020總統屬誰？有如「政論性節目」，令人側目；甚至更有人借題發揮唱衰台灣的種切，非但荒誕不經，反而混淆視聽，蠱惑人心，此不能僅以「言論自由」視之，尤比抽到國運籤的解讀，更傷害民主台灣，豈能等閒視之？！

任人皆知，民主多元的社會，言論自由在憲法上，亦是有所規範，一則不能涉及「內亂、外患罪」，二則不能「妨礙他人的自由為自由」，世界民主國家亦然。 簡言之，台灣目前「眾聲喧嘩」的亂象，來自於對岸的不放棄「文攻」（統戰）和「武統」；而對岸又是台灣「潛在的敵人」，且與美國盟友關係不同（從無侵佔台灣的野心，頂多是經貿國防利益協商問題），而習大大在今年初，更明言在「武統」（一個中華人民共和國）之下，推行「一國兩制」，司馬昭之心，昭然若揭！

南鯤鯓廟創廟358年，今年首見60支甲子籤未出籤。（本報資料照）

然則，台灣內部竟然有人（包括部分形同「國台辦」的政黨）在言行上赤裸裸地「呼應」，甚且敲鑼打鼓，根本無視國家安全立場和尊嚴！執政當局居然「有法難施」，任類此言行在媒體或網路上流竄（不論「斬首」或「轟炸總統府」，或「洩露軍機」等等，抓到亦輕罰），簡直讓人不可思議！就連英美歐諸國都嚴格取締，繩之以法（川普政府更在科技、經貿層面，以「國安」重罪伺候）！

再者，台灣面對的是「科技專制政權」2.0的老共，無日不已要併吞台灣，一旦寬縱危害國安言行，或忽視「居安思危」，勢將益發不可收拾！台灣亦勢將淪於比西藏、香港、新疆還要悲慘百倍的命運（他們都是所謂的「中國人」，現在有百萬的維吾爾族人關入「改造營」，還有「活摘器官」的傳聞，慘不忍睹，陸續從新疆網路傳出的悲慘故事，不知凡幾，連鐵石心腸者聞之都落淚，實已到了人神共憤，天理不容的地步！民主陣營國家，莫不憤慨）！

復次，國家的命運，難道是「寄望」在一支「神籤」上嗎？！未免太恐怖了吧！但能如此「炒」得火紅，就得歸功於親中的「媒體集團」，配合運用其網路、平面、無線有線電視、雜誌的大平台，大肆製成似是而非、又真又假的「新聞」，利用年假空檔，一下子把「籤」的議題風向帶到2020的總統大選上，並專以親中或傾中的特定人選為目標，串連命理、塔羅牌，紫微斗數，易經八卦（尚有「前世今生」）等的「玄學」東西，加上直播和「網紅」手法，做鉅細靡遺的鋪陳，確實達到部分「混淆視聽」效果，此與老共的「人腦、入心」統戰（輿論戰、心理戰）伎倆，不謀而合，以「分進合擊」，遂其分化、滲透、顛覆台灣的陽謀！

其實，國運籤詩也者，說好說壞意義不大，亦是違反天機不可洩露的法則，頂多參考而已。換言之，國家的命運，還是操之在人，無法迷信命運，不要問國家為你做什麼，要問你為國家做什麼？台灣擁有舉世稱讚的民主自由和多元開放的核心價值，理應以民主和科學的觀念，堅定維護民主自由的意志，以及奮鬥不懈的精神，百折不回，勇往直前，才能破除劫難，創造安居樂業的幸福願景，或更具自助天助的意義。而據美國「自由之家」的調查顯示，台灣的自由度高達90多分，中共今年則顯著退步，只有11分，更令吾人彌足珍惜！

是以，在今天的數位化AI新世紀，類似怪力亂神的東西，很難經得起科學的嚴格檢驗，大可不必隨人起舞，只能「姑妄言之，姑妄聽之」，認真不得！

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