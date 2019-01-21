自由限時批》韓國瑜拋出的震撼彈！

◎陳凡夫

就任高雄市長不久的韓國瑜，終於打破自己「政治鴨蛋」的口號，日前在接受日本資深媒體人、亦是「台灣通」的野島剛專訪時，情不自禁地大談「政治」，還拋出一個震撼彈！就是嗆問蔡英文，既不敢獨立，又不愛中華民國，也不承認九二共識，「到底台灣2300萬人要去哪裡？」真是大哉問！乍聞之下，還真有「中國國民黨總統候選人」的架勢，猶替對岸忙找答案！一石二鳥，好不厲害！

就任高雄市長不久的韓國瑜，終於打破自己「政治鴨蛋」的口號，日前在接受日本資深媒體人、亦是「台灣通」的野島剛專訪時，情不自禁地大談「政治」，還拋出一個震撼彈！（資料照）

簡言之，小英既是中華民國憲法下民選的總統，而「中華民國台灣」又為最大公約數，現韓國瑜能選上高雄市長，亦復如是。試問，總統和市長還需要天天喊「我愛中華民國」嗎？！反言之，中華民國是擁有言論自由的民主憲政體制，在憲法之下，各政黨的主張（包括統獨），自是「盍個言爾志」，能否獲得大多數人民支持，才是最重要（自不能影響或破壞、危害國家人民利益為大前提）。

截至目前各項民調顯示，主張「維持現狀」者居首。此與「敢不敢獨」是兩碼事（此猶涉及國際等複雜因素）。更不能以此嗆總統「敢不敢獨」，徒然製造政黨惡鬥，混淆國際視聽，亦實有違地方首長與中央分際，很不適當！

再者，任何政黨的執政，都可以提出維護國家最高權益的主張，國民黨執政的「92共識」，並未獲大多數國人支持，復經大選輪由民進黨執政，認為「維持現狀」的和平對等、尊嚴、互惠交流，比較符合兩岸利益。此與美國民主、共和兩黨輪替的情況大同小異（像川普主張「美國第一」，民進黨則是「台灣優先」）。至於政策及執行層面的對錯與否（像2018地方大選民進黨失利，主要在未能照顧庶民生活經濟，與兩岸政策關連性很小），皆須透過民意檢驗，不是誰說了算！更非以政黨或個人觀點論斷（當然，中共「第5縱隊」滲透或統戰分化打擊例外）。

儘管韓國瑜明言不參選2020（避免捲入國民黨內的權力鬥爭），看來比能「胡牌」的人（曾比喻國民黨4個人在打「總統初選」麻將），高明多多，無怪柯文哲千方百計要拉攏他，可見有多紅！

韓國瑜最高明的地方，在深諳毛澤東「籠絡民心」的心術，亦懂朱元璋「高築牆，廣積糧，緩稱王」的謀略，又能發揮「明中明」招數（化誠懇、直白為無形）的親和力（柯P亦懂，功力差多了，易露心計），得以縱橫捭闔政壇，早已非昔日的吳下阿蒙，讓人刮目相看。

復次，韓國瑜亦不避言認同「九二共識，一中各表」，即使對岸說不是一中各表，但他認為還是應該堅持「一中各表」。猶指最關鍵的「一中」（一個中國），是大多數台灣人與對岸民眾都能接受的方式，此一「隱晦」式的呼應彼岸當局，誠令人不敢苟同（而此說法亦易「誤導」野島剛，造成國際或日本社會的錯覺）。

韓國瑜亦不避言認同「九二共識，一中各表」，即使對岸說不是一中各表，但他認為還是應該堅持「一中各表」。（中央社）

一般皆知，台灣的主流民意是「反對一中」（包括一國兩制），而國際上認知的「一個中國」，就是指「中華人民共和國」，若是兩岸人民都同意「一中」，台灣豈不應「統一」在「紅色共產中國」之下？！何必自立奮鬥70多年！

其實，「一個中國」，最易混淆之處，還不只是「中華人民共和國」的國號問題，而是「共產黨專政的中國」，能否長期為嚮往「自由民主」的中國人接受？！何況中國共產黨亦從未統治過台灣，豈能一廂情願搞個「分裂法」，假「反台獨」、「不放棄武力統一台灣」為由，「侵吞」台灣，這豈能為國人及國際社會接受！

又次，中國共產黨早已否定「中華民國」的存在，連習近平就任大位以來，亦多次在國內外重要場合，鄭重宣示「中華民國已於1949年滅亡」，難道台灣能自己騙自己，不能在中國「表」，只能在台灣「自表」，阿Q乎？！ 其實，蔡英文就任中華民國總統以來，曾多次鄭重要求北京，「承認中華民國在台灣的事實存在」，結果中共始終蠻橫不理，還頻頻打壓「中華民國台灣」在國際的空間，罄竹難書。能說小英總統「不愛中華民國」耶？！（按：國號、國旗、國名，原就是由全體人民依民主憲政程序決定，並非任由他人、外國決定。像民主國家變更者有之，例不勝舉）

況且包括她自己及政府、國會都是在目前「中華民國憲法」體制下產生，全力在維護「中華民國在台灣的主權」，難道錯了嗎？！而台灣的2300萬要往何處去？本就是應堅守民主自由人權的核心價值，堅定台灣獨立自主的國家立場，開展自立自強、壯大台灣的政經社會繁榮、生活安樂的願景，並與對岸在不設定「被統一」的立場下，進行對等、尊嚴、互惠的和平交流，而不是在「槍桿子」的陰影下，進行「屈膝」型的失格交流（經貿的交流更非是一種「施捨」或給「紅利」）！

其實，蔡英文就任中華民國總統以來，曾多次鄭重要求北京，「承認中華民國在台灣的事實存在」，結果中共始終蠻橫不理，還頻頻打壓「中華民國台灣」在國際的空間，罄竹難書。（蔡英文臉書）

如果不健忘，習大大在新年初談話就已設定在「兩岸同屬一中，共謀國家統一的九二共識」基礎上，進行「一國兩制」的政治協商；然而當時韓國瑜的反應，卻是「中共絕不放棄「統一」，「台灣亦絕不放棄民主自由」，等於沒說，充分顯露其政治立場的「不確定性」。

至於韓國瑜「經濟100」的口號，目前亦僅見「薄利」，與所謂「貨出去，高雄發大財」不無落差。但親中媒體集團卻是無日不已的「敲鑼打鼓」（對韓的報導巨細靡遺，無微不至），到了令人瞠目結舌的地步！

像近日高雄港首航，價值2千萬元的農漁產品到福建平潭，折合僅佔高雄農業産值（1年約180億）的0.11％，高雄農工産值2.1兆的0.009%。並非如何了得，不如說是對岸一貫用金錢「籠絡」的伎倆，是一個新製「糖衣」的起步，更是未來「侵門踏戶」的開始！能不戒慎恐懼乎？！

如今在中共對台持續以「商、媒圍政」的策略下，相信更會在各方面「推波助瀾」，亦將會起影響2020大選的大作用，吾人更應有居安思危的認知，和防患未然的共識及作為，才是台灣長治久安之道！

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