自由限時批》國民黨又要被人討厭了！

辛文

國民黨又要被台灣人民討厭了！

或許被2018年的勝選沖昏頭，以為自己很厲害，什麼事都沒做，就贏得「民心」（按：不過是「韓流」的外溢效應，因勢利便，搭上「討厭民進黨」的順風車，倖運而已），此連國民黨組工會主委李哲華都感到不好意思，今天還在廣播的專訪中坦承，國民黨經歷兩次大選潰敗後，好像病危的病人送到加護病房裡，主治醫師細心照顧病人，後來一個氣功大師來看了以後，出院後就好像覺得氣功大師很厲害，主治醫師沒有用一樣。由此一段話，不難看出吳敦義和韓國瑜的心結（馬英九、王金平、朱立倫亦在「拉韓」，頻搞「拉一打一」、「網內互打」的動作），令人啼笑皆非。

如今國民黨「權鬥」的老毛病復發，幾個老面孔居然不知今夕何夕，猶自我感覺良好，頻打「總統」級麻將（還被韓國瑜譏評其中有人是「相公」），比連續劇還難看。甚且黨中央和過氣大老，與15個藍營縣市長，猶「拉幫結派」，爭相上北京「爭寵、討食」，醜態畢露，難怪連年輕人都罵說：「噁心！」

現在國民黨「效顰」韓國瑜，也大唱「經濟100，政治0分」，結果被習大大當頭棒喝，要求對「一中」明確表態，才能有「經濟紅利」可言！更直白地說：只有「92」，亦只有「一中」（中華人民共和國），沒有「各表」，並要在「槍桿子」（武統）下推「一國兩制」云云（按：至於國民黨所說到北京，對方若提一國兩制，國民黨就提一中各表。簡直是癡人說夢，說給台灣聽罷了！因為「92」業已經習大大定位「一中」，況且習大大早就說過「中華民國已亡於1949」，言猶在耳；不用說表「中華民國」，連國民黨都不准在大陸「搞組織」，抓到就關！現連這種膚淺的道理，都要矇騙台灣普羅，誠是「居心叵測」！）

國民黨「權鬥」的老毛病復發，幾個老面孔居然不知今夕何夕，猶自我感覺良好，頻打「總統」級麻將，還被韓國瑜譏評其中有人是「相公」。（本報資料照）

結果台灣民調顯示，8成半以上反對。而小英的「霸氣護台」，則贏得如雷掌聲！然則，國民黨檯面上的人物卻還爭相替中南海「擦腊抹粉」，還「瞠眼說瞎話」，極盡「曲解」之能事，實為「兩制」的政治協商鋪路，無異將台灣民主前途送葬，天良何在？！

這批曾經執政和在野的老藍男，最大的一個共通點，就是台灣的文（民主核心價值）和武（軍力），通通鬥不過中共，而光靠美、日沒用（救援也來不及），不如「屈膝、求和、苟活」，簡直荒謬至極！（按：飛彈可裝核彈頭，光是中國沿海「核電廠」密集，就是目標之一，其他的方法也很多，只要打台灣只會「兩敗俱傷，同歸於盡」。足見習大大的動刀動槍論述，遠不如毛澤東、鄧小平的智慧，他們在生前從不輕言「武統」，亦不與美、俄「爭霸」，泰半強調「和平」，另有一套。）

諸此，恬不知恥的「投降」論調，連兩蔣在地下都會「死不瞑目」！遑言中華民國有所謂的「三民主義憲政立國」基礎，顯早已被這批寡廉鮮恥的媚共政客「摧毀殆盡」，連早年的「政戰」頭頭許歷農，竟然在北京極力推崇「中國式的社會主義」，此與「藍皮紅骨」何異！（按：老共的退休將領卻直批國民黨是「爛泥扶不上牆」，嗚呼！）可見他們之所以和中共唱和「反台獨」（中華民國亦被視為在台灣的「華獨」），就是一種皮裏陽秋的「反民主台灣」表現！

早年台灣人民因為討厭國民黨，奮起結束威權統治，開啟了民主化的進程，並能直接「民選」政府（按：這些年先進民主國家都稱台灣為「民選政府」，像美國白宮、國會或國務院，近年更經常警告中共不得武力威脅台灣「民選政府」等等），贏得舉世讚譽，認為是「寧靜革命」的民主偉大成就！

類此的民主果實得來不易，吾人理應倍加團結和珍惜，同舟共濟對抗強敵，才是正道！如今國民黨欲背道而馳，外媚中共內鬥爭權，不遺餘力，只會讓人民越來越討厭，現又重蹈前轍，更令人痛心！

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