自由限時批》見證臺灣50多年來科技發展和經濟建設：《臺灣走向科技的那些年－關鍵的人與事》

機會，永遠是給肯努力上進的人！ 這是一本勵志向上的非典型類書籍。

呂一銘是新聞老兵，是臺灣媒體首位科學記者，亦是首位採訪核能（核彈）記者，更登上「海功號」試驗船，參與首次造訪南極冰洋之行（該船祕攜國防極機密「鈾燃料」回國）；亦為臺灣第一個開闢媒體科技、農業、能源、環保新聞路線先鋒。更是首位獲任中研院數學所兼任技士的新聞記者。逾半世紀鼓吹民主改革（含媒體改革），宣揚科學，傳播民主、自由、人權核心價值，及至退休20年仍不斷以不同筆名在主流媒體撰述，始終不渝。

在毫無奧援下，近由卓越新聞獎基金會獎助、巨流出版《「臺灣走向科技那些年的關鍵人與事」》，可謂是為臺灣50多年來科技發展和經濟建設作見證。

由卓越新聞獎基金會獎助、巨流出版《「臺灣走向科技那些年的關鍵人與事」》，可謂是為臺灣50多年來科技發展和經濟建設見證。（圖：博客來）

非科班出身的呂一銘一生醉心新聞工作，至今已超過半世紀，他的新書《臺灣走向科技的那些年－關鍵的人與事》寫下一段科技與臺灣發展密不可分的來龍去脈。在當年危疑震撼的軍政情勢下，國家科技政策或計畫多半是「極機密」，科技新聞也由文教、政治、經濟線記者兼跑，作者卻異軍突起，勤走國科會、原子能委員會、農復會、中研院等，寫出多篇深入淺出的科技新聞，吸引各報社紛紛跟進，並因而開拓了科技、環保、農業、能源等新聞新領域。

作者在本書前半回顧臺灣早期重大科技新聞事件，如當年為了國防發展，重視核子科學，並設立中科院、工研院及新竹科學園區；為了開發海洋資源，開展造船技術，作者更登上「海功號」試驗船，參與首次造訪南極冰洋之行；甚至當年獨家揭發鉛皮蛋、PCB等諸多食安問題。後半則轉用軟性的筆調，書寫過去認識與採訪影響臺灣科技發展的人物，再爬梳自己從事新聞工作的經過，顯現豐富且精彩的人生際遇。

非科班出身的呂一銘一生醉心新聞工作，至今已超過半世紀。（圖：《熟年誌》提供）

呂一銘當年是《聯合報》的首位科學記者，跑中研院結識錢思亮先生；後因中研院院士兼數學研究所所長周元燊推薦，參與「中文電子化」研究，經中研院審查通過，任「數學研究所兼任技士」十年，期間轉往台灣新生報擔任撰述委員、採訪主任。

一九七七年，我國的「海功號」突破了咆哮南極得創舉。作者呂一銘為當年追隨「海功號」遠赴南極探險的採訪記者，有第一手的資料與經歷，寫起來自然生動活潑，如臨現場。想知道當科技新聞在媒體界仍是一片荒漠的年代，資深媒體人呂一銘如何憑藉著過人膽識與觀察，在高門檻的科技線上採訪，為閱聽人提供第一手報導，請千萬不要錯過這本作品。



還覺得意猶未盡嗎？

專訪呂一銘 【鄭弘儀臉書連結】

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參考資料：

《熟年誌》人物－熟人物－第77期 / 2018-08-02

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