自由限時批》 亂耍槍桿子只會毀了自己！

宋娣

外電報導，中共軍委聯合參謀部參謀長李作成16日與美國海軍軍令部長理察森（John Richardson）會面時，當面向美國嗆聲，稱「如果有人要將台灣從中國分裂出去，解放軍將不惜一切代價維護中國統一」。 對此，美國國防部17日回應，強調美國堅守《台灣關係法》對台灣的承諾，堅定支持台灣的自我防衛能力。同時，美國亦會維持自身的能力，「以抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫」。

《CNN》並報導指出，美國雖與北京保持正式外交關係，但台灣仍然是美國重要的盟友。在川普總統的帶領下，美台之間的非正式關係變得更加緊密。舉例來說，在中國強烈反對下，美國仍繼續向台灣出售武器，並授權美商輸出潛艇技術，還頒佈了《台灣旅行法》，鼓勵美台之間的官方交流，讓北京氣得跳腳。

其實，今天已是數位化的資訊新世紀，科技發達一日千里，世界亦早已如「地球村」，自由民主思潮更是世界大勢，但中國共產黨卻仍有人，迷信「土八路」的殘存傳統封建思維，以為「槍桿子」可以解決一切問題，以為自己「拳頭大」，可以「稱霸」，壓倒一切：殊不知「一山還有一山高」，若真要玩軍事把戲，還落後美俄一大截（有些尖端科技猶比日本落後，不妨查GOOLE比較便知）！

光是「監聽」部分，老美國安局早就在2007年實施絕密級的網絡監控計劃（PRISM），可說是「天羅地網」，連盟國領袖（中俄亦然）的吃喝拉撒，都「一目了然」（有句名言「美國不必監聽內容也能吃定你，因為通訊習慣將出賣你更多」，後遭到嚴重抗議後始有改善若干。（附註：廣義而言，美國國安局蒐集兩類資訊：內容與元資料。此地「內容」指的是實際監聽人們的電話通話或閱讀他們的電子郵件和線上聊天，以及檢視網路活動，如瀏覽歷史及蒐尋活動。同時，「元資料」的蒐集，涉及到蒐羅有關這些通訊的資料。國安局稱之為「有關內容的資訊」而非內容本身）

簡言之，玩飛彈，搞太空等玩意兒，頂多唬唬外行和普羅大眾。但如美國的川普 或俄羅斯的普廷，就未必吃中共這一套。只要看，美俄日諸國每年的中共軍事武力狀況報告，簡直是「瞭若指掌」，顯示「知己知彼」的功夫，十分了得！

例如美國國防情報局（DIA）近日發表的〈中國軍力報告〉（China Military Power），其中就指出中國軍事現代化的主要動力，來自北京長期以來致力於防範台灣獨立、迫使台灣統一，美國正密切注意中國對台灣的企圖，擔心北京日益擴張軍力，升高終將以武力統一台灣的風險，堪為明證。

從今年開春以來，不論是習大大或軍頭等等，最常用的一句口頭禪就是「不惜武力統一台灣！」確把一些不明護台灣主權事理、春秋大義的人嚇壞了，媚共或媒體言行者有之，當「匪諜、臥底」者有之，投共蠱惑人心者則不乏其人，令識者不齒！

中國共產黨仍有人迷信「土八路」的殘存傳統封建思維，以為「槍桿子」可以解決一切問題，以為自己「拳頭大」，可以「稱霸」，壓倒一切：殊不知「一山還有一山高」。（REUTERS）

像近日香港當局正升高打壓民主運動的力道，「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員來台參訪，便遭到中港情治人員全程跟監，包括在哪家餐廳用餐、到書店看哪一本書，均被鉅細靡遺偷拍，隔天即被香港左媒的《文匯報》及《大公報》以頭版全版的報導進行醜化及攻訐，甚至編造故事，聲稱是港獨與台獨的合流，充分顯示中港方面的所謂的「秘密力量」或「第五縱隊」等的黑手，也已深入台灣，國安局正統合國安單位深入查處。而香港《大公報》更製造「假新聞」，宣稱「小英總統密使」會見香港學生，陸委會副主委邱垂正則在例行記者會上表示，子虛烏有。經查大公報記者並未申請在台灣駐點，已知其中一人是以自由行名義來台，涉嫌違法，政府將展開調查。

如今中共對台四面八方的「文攻」，或滲透竊窺機密情報，乃至「黑幫」脅迫手段，無日不已，早已是「公開的祕密」，猶呼嘯猖狂，令人厭惡！（近日民調7成半以上均反「92共識」及「一國兩制」） 而「武嚇」更是無所不用其極，例如用「二手」的航母繞台，各類型機程飛近中線，可說海、陸、空樣樣都來騷擾，圖迫使台灣人民「恐共」而「降共」，狼子野心，昭然若揭！

動輒武統，將遭地球村反撲

如果不健忘，台灣雖因受美方「聯中抗蘇」戰略影響，迫棄核彈的研製（至今仍具基本功），但並未放棄軍事科技研製武器的努力，如今成績斐然（按：「雄三」飛彈或化生放武器僅是一小部分，餘涉及機密不談。另可請參見呂一銘所著《台灣走向科技的那些年》中「核彈」篇章），早已非吳下阿蒙，當川普政府和國會轉向「抗中挺台」之際，軍事支援自不在話下，何懼之有！一旦「玉石俱焚」，中國早已非中國矣，恐將淪為百年前列強的「次殖民地」恥辱，得不償失，能不悚然乎！當須有鄧小平的智慧以和解也。

同時，國際盛傳台灣「亦有能力使用核武」也者，並不是指台灣須擁有「核彈」（只須懂得箇中「組合」眉角），只要美方緊急支援一二「核彈頭」（鄰近關島軍事基地尚有「薩德」反飛彈系統等，另如日本、琉球均已與美台建立軍事防線），台灣的飛彈即能裝填核彈頭，變成「核武」，威力大增，就非常恐怖，相信共軍在未登台前（大陸沿海各省的「核能電廠」，豈不成了「火藥庫」），恐已慘傷矣。

根據國防部公開50年前的絕對機密檔案，其中披露1958年金門炮戰（1958年8月23日至10月5日之間），國共雙方以隔海砲擊為主要戰術行動，國軍曾與美軍研擬計劃，使用金門的12門八吋巨炮向廈門發射核彈，攻擊解放軍的炮兵、戰船及戰備陣地，並規劃在金門太武山等地儲存核彈云云，不難了然台美之間的軍事合作關係。

美國是於1958年研製成功了世界上第一個由彈導飛彈，與「氫彈頭」配套組成的核武器（即聞名遐邇的「雷神中程戰略導彈」），而中共則在1966年10月19日，才用飛彈裝填「核彈頭」組合試驗成功。兩下相較，「高下立判」！

如果再由美國「抗中」的強硬態度觀察，不止是國會，連國務院、國防部的「敵中」態度亦然，而副總統彭斯復於16日「再度」批評，中國漠視國際法與國際規則，利用債務陷阱與不公平貿易行為，擴大自身在世界上的影響力；並強硬表示「美國不會再坐視不管，美國視而不見的日子結束了」！ 諸此種切，中共對台灣的態度，已不能再動輒「武統」了，何況此亦已使國際社會觀感極差（近日還有國際「人權報告」發表，中共更是「倒行逆施」吊車尾），若一味蠻橫，違逆世界自由民主滾滾潮流，勢將遭「地球村」的大反撲，屆時噬腹莫及，無異是自掘墳墓矣！

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