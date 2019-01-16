自由限時批》蘇揆的霸氣起手式！

杭東

蘇貞昌真不愧是政壇老手，回鍋行政院的第一個起手式，就是上緊官僚系統的發條！果然震撼！

像日前他一上任就到桃園機場，視察防治非洲豬瘟的作業，便感到粗糙、不滿，立即要求相關單位整合，做到百分百的防堵，絕不容台灣養豬業和消費者遭損！

他說：「我聽簡報會發問，不是來拍手！」給「能混就混，能撈就撈」的官僚，當頭棒喝，令人喝釆！

蘇貞昌說：「我聽簡報會發問，不是來拍手！」給「能混就混，能撈就撈」的官僚，當頭棒喝，令人喝釆！（資料照）

無怪今天他在拜會國民黨、親民黨團時，獲得一致的肯定，甚至陳學聖立委都讚嘆和警惕，他指出，蘇貞昌過去給人的印象就是魄力、效率，對比賴揆的柔軟，蘇盯得很緊，加上卓榮泰接任民進黨主席，顯示民進黨將會有不一樣的作為，不容小覷！

此外，國民黨團書記長曾銘宗亦曾是蘇院長的老部屬（曾在財金部門工作），更是對蘇揆的魄力擔當，推崇備至。亦讓人想起當年一段蘇揆拯救數十萬「卡債族」的往事。

當時，銀行利用信用卡消費者不察，「暗槓」不少利息（即將通知繳費日起，至真正繳費日的時間，合併計算作為下次繳費利息，累計下來，自然可觀）。一般以為，只要繳本期消費或借貨利息就好，殊不知在通知繳費到真正繳費期間，亦累計算在下次繳費內，徒增消費者額外支付；猶且不定期提高信用卡借款利率。結果「以債養債」，造成許多消費者「負債累累」，帶來許多青少年、上班族乃至家庭等的悲劇（類如傾家蕩產，燒炭自殺等，層出不窮），民代、輿論都呼籲政府採「救濟」辦法，然則，聽者藐藐，官員多「依法」表明「無法」處理，袖手旁觀，連阿扁總統的親信金管會立龔姓主委亦持「官僚」態度，但蘇揆卻不畏龍顏，當機立斷，決採彈性放寬處理，以解「民困」，並在國會殿堂對龔姓主委，聲色俱厲要求立即改善，以遏阻悲劇的不斷發生，結果功效彰顯，讓卡債族得以「重生」，而銀行損失亦不大（列作「呆帳」，及減少利息「多餘」的收入），功德無量，至今猶為人感念。

行政院長蘇貞昌15日率領副院長陳其邁等行政官員，由民進黨團總召柯建銘陪同，拜會立法院國民黨團交換意見並尋求支持。（資料照）

簡言之，不論何黨執政，皆須有「苦民所苦」的勤政愛民襟懷和作為，積極滿足「民之所欲」需求，不是「政治口號」或圖謀權位，屆時必被人民唾棄。像國民黨過去執政悖離民心，即是例證。而2018的勝選，亦屬僥倖，只是因為民眾對民進黨不滿（像中央的執政不力，未接地氣，未能照顧民生經濟，而爭權奪利則時有所聞，府院黨的散漫及國安、食安等的怠惰，導致社會觀感均差），並非國民黨有何反省改革（連黨產都不能主動歸還國庫，遑言其他），獲得人民好感。

顯然，民進黨政府在此次經過一番「寒徹骨」後，整裝重新出發，面未來一年0與1的存亡嚴峻挑戰，豈容掉以輕心！

是以，蘇揆的霸氣起手式，格外受到社會高度注目！

同時，蔡英文的霸氣「護台」表現，近來的粉絲數暴增 網路數量亦非常恐怖，例如臉書粉絲專頁就曾一度飆達223萬人，為人津津樂道！

而蘇揆亦不遑多讓，他在國會面對在野黨團時，強調的「台灣共識」，就是「我們是一個國家，我們就是台灣」，大家雖然可能分屬不同黨派，但都在這塊土地上，利害也都是一致的，也都是從不同的角度希望國家好，贏得共鳴！

如今英、昌不約而同地對「護台」和「台灣共識」，有了貼切詮釋，而府院黨亦重整、全新出發，以行動落實，令人刮目相看！

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