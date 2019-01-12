自由限時批》「討厭共產黨」風潮正方興未艾！

東方亮

現在「討厭中國共產黨」的風潮，正在全球掀起話題，無論從國防軍事、政治乃至新聞或言論自由等等，不一而足。今連中國知識分子也「揭竿而起」，反對中共政權走向「紅色帝國」的趨勢，無異投下一枚震撼彈，受到國際社會矚目和高度重視！此恐是繼諾貝爾和平獎劉曉波後，又一中國「良心」學者敢大無畏撞擊中共體制，令人擊節讚賞！

據《自由亞洲電台》11日報導，中國北京清華大學法治與人權中心主任許章潤近日投書香港媒體，批評中國是一個「超大型的極權國家」，目前更有走向「紅色帝國」的趨勢，並且犯了「四大低估」，包括低估人民的智慧和想改變現有體制的強烈心願，以及低估國際社會的警惕程度、社會發展走向文明的大勢所趨。

許章潤認為，中國不可能成為一個「紅色帝國」，只有「立憲民主、人民共和」，才能具備政權的永久正當性。誠是暮鼓晨鐘！

許章潤批評中國是一個「超大型的極權國家」，目前更有走向「紅色帝國」的趨勢，並且犯了「四大低估」，包括低估人民的智慧和想改變現有體制的強烈心願，以及低估國際社會的警惕程度、社會發展走向文明的大勢所趨。（AFP）

許章潤何許人也，他是1962年出生的中國法學家，清華大學法學院教授、天則經濟研究所的特約研究員、清華大學法治與人權研究中心主任。2005年被評為「全國十大傑出青年法學家」。

在2018年7月24日，許章潤於天則經濟研究所的網站上就發表《我們當下的恐懼與期待》，批判2017年以來中國政治與社會的倒退突破底線，提出警惕「極權回歸」、制止「個人崇拜」、恢復國家主席任期制、實施官員財產陽光法案、平反「六四」等八項建議，更是衝擊中共政權，但卻獲得國內外高度評價和讚揚！

其實「討厭共產黨」，並不只有台灣（像「一國兩制」便有8成半以上民意反對），而是世界一股方興未艾的浪潮，從美、日、印太、歐盟等等，而在網路世界亦儼然成了強大的「互聯網」，沛然莫之能禦！每天都有來自各地的不同新聞議題，帶動風向，有的是「網內互打」的熱門話題，有的更成了產業界（例如5G）的焦點，學界的討論更是不在話下。此外，還有像中國富商郭文貴「爆料」網紅，不停地透過直播把中共政權上下的醜聞，揭露得巨細靡遺，又「體無完膚」，讓人不堪聞問！

如今又有中國著名法學家許章潤出來「開巨炮」，其震懾中國人心的威力，更是非同小可！看來習大大的「內憂外患」日子，將會越來越難過了！

就連旅居在美的知名中國經濟學家何清漣，都早在2017年出版的《中國潰而不崩》的書中，就指陳：「中共政權正在處於「潰而不崩」狀態，這個過程，是中共透支中國未來以維持自身存在的過程，也是中國日漸衰敗的過程。」一語中的，足見中共政權由潰爛而分崩離析，是遲早會到來的！

中共政權正在處於「潰而不崩」狀態，這個過程，是中共透支中國未來以維持自身存在的過程，也是中國日漸衰敗的過程。（REUTERS）

如果再看近來的幾則新聞話題，例如：新疆「教育改造營」淪為「血汗工廠」（像摘取人體器官的慘酷行為等），不忍卒睹；而中國還有民眾因用推特發表異議，竟被關在拘留所15天，也有民眾因使用推特遭審問或威脅家人安全。又如，美國之音（VOA）中文網4日報導，中國政府現在又盯上觀點不同於政府宣傳口徑的學術期刊。像英國牛津的泰勒法蘭西斯集團（Taylor &Francis Group）是世界領先的學術出版社，自2018年9月起已有83種人文與社會科學類期刊遭中國要求下架，遭到倡導新聞自由的非政府無國界記者組織（RSF）都提出嚴厲譴責。類此事例，仍不斷發生，不勝枚舉。

事實上，中共早就「天羅地網」式地，將人民處於層出不窮的各類「監視系統」之下（人臉辨識系統更厲害），正如著名作家歐威爾所說：「老大哥每天看著你」！毫無隱私、人權可言！ 像今年1月9日中國網絡視聽節目服務協會網站猶公布「網絡短視頻平台管理規範」，要求網路短影音平台建立節目內容先審後播制度，內容版面設置應圍繞弘揚社會主義核心價值觀。堪為例證。你說任何一個「自由人」，能不「討厭共產黨」嗎？！

有人說，中國共產黨從來沒有真正改變過，而所說出來的、寫出來的東西，不是要你相信，因為就連它自己也不會相信。就是欺騙你、恐嚇你。只要你不受騙，也不害怕，那麼它的所作所為就會破功，反而輪到它自己害怕了。此由從古到今的帝王型態的政權，不論是秦始皇到毛澤東，只要「玩槍桿子」的「暴政」，必然不敗自潰，天理循環，疏而不漏。

前述可見，今天的「討厭共產黨」，已然成為全球民主國家「自由人」的「口頭禪」，誰沾了都怕中毒、倒楣！台灣要千萬小心啊呀！

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