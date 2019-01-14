自由限時批》讓人民有感才是王道！

呂孝佛

蘇貞昌今天一就任，就戒慎恐懼，說要捲起袖子「撩落去」，展現無比的決心和作為；但最令人動容的，就是：「只有讓人民感覺好，才是王道」！顯然，英昌新內閣正面臨只有一年的空前嚴峻挑戰，唯有置之死地而後生的覺悟，劍及履及，才能挽回民心，挽救頹局！

所謂「得民心者得天下」，乃千古不移的道理。如今台灣人民已喊出「不欠民進黨」也「不欠國民黨」的呼聲，就是天大的警訊！朝野黨派能不悚然而驚乎？！何況民智開發，網路（電腦、手機）應用發達，若政治人物只會用「騙術」謀權圖利，不能「真心誠意」，最後必然一場空！

英昌新內閣正面臨只有一年的空前嚴峻挑戰，唯有置之死地而後生的覺悟，劍及履及，才能挽回民心，挽救頹局！（記者黃耀徵攝）

其實，2018地方大選民進黨的慘敗，並不是「台灣共識」出了問題（中共欲「武統」台灣已逾70年，統戰或網軍、五毛黨之類，亦從未中斷。只要看八成半以上反對「一國兩制」主流民意，不難了然「討厭共產黨」的底氣），而是民進黨政府離人民太遠，許多政策措施（例如一例一休或民生經濟不接地氣等），根本忽視「民之所欲」（黨產、年改、轉型正義重要，但攸關人民「肚子」更重要，事有輕重緩急優先順序）；忘了「苦民所苦」（像「三中一青」，或如農業產銷不當反影響農民生存權益，或未能滿足大多數勞工的生活需求等），只會「坐而論道」（按：教授菁英適合擔當專業、諮詢，部會首長則須幹練有為，才能使命必達），只見空洞漂亮的經濟數據，卻未能落實庶民福祉，自然讓普羅大眾無感，民心盡失！

正如韓國瑜在選前最後一夜的話：「人民就像穿畢挺的西裝，兩袋卻空空」，苦不堪言，一語中的！其一舉奪下綠營長期耕耘有成的大高雄！確實跌破許多人的眼鏡！

簡言之，不論「白色力量」或「韓流」，不是柯、韓有什麼了不起的能耐！而是他們「非典型」的言行，往往能引起一些共鳴！民進黨就得發揮「吸星大法」的功夫，得以「借力使力」，壯大自己。而「大破大立」也者，亦在能不斷「革新求進」。至於所謂的「以敵為師」，更須放下身段，謙卑地吸他人之長，發揮包容和愛心的力量，展現不同往昔的「舊民進黨」，脫胎換骨，才是正辦！

只要看蘇貞昌在選舉期間的「轉型」新貌，令人驚艷，乃至敗選後謝票的感人鏡頭，讓人不捨；以及陳其邁敗選後的反省檢討，或直播獲得「暖男」的肯定表現，在在一改人民對往日民進黨政治人物刻板的形象；還有小英總統「比男人像男人」的捍衛台灣主權和民主核心價值，就立獲改觀，猶贏得許多網友「辣台妹」的讚譽，聲譽鵲起，皆是最好的例證！

或有人批評走馬上任的新閣，固是「無縫接軌」，並能整合府院黨平台；然則，留任閣員多，被譏為「複製貼上」；其實，此反而是一帖「補藥」，顯示舊閣員已不能再「打馬虎眼」了，做不好就得下台，因為全民都在「盯著看」！現在已不是坐言「接地氣、會做事」，或笑罵由人，或設立中央地方建設協調會報云云。當前最重要的是，積極減少民怨，善用「庶民語言」及網路，和社會溝通，要把經濟紅利直接落實到勞工和農民身上，並照顧到基層普羅生活，儘速做出成績，讓人民有感，以贏得民心！才是要旨！

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