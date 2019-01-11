自由限時批》英昌會成為網紅的「辣台」兄妹嗎？！

董森霖

網路世界，潮起潮落，無奇不有，也最能反映政壇的變動不居，就是沒有什麼不可能的事。例如網路竄紅的柯文哲和韓國瑜，或像2018地方大選，民進黨一夕崩盤，亦幾與2014國民黨崩敗，如同一轍，令人嘖嘖稱奇！

同樣的，世事難料，亦有由黑翻紅的例子，像小英總統的民調已低迷多時，但近來卻時來運轉，經習大大的「助陣」，和台派四大老的「諫策」加持下，表現可圈可點，頓由「谷底翻身」，網路聲量暴增，瞬間摞倒政壇「網紅」的柯、韓達數倍之多，成為眾多網友風靡的「辣台妹」！而蘇貞昌亦不遑多讓，回鍋出任閣揆，亦以衝！衝！衝！名聞遐邇，被網友視為「會做事」的「辣哥」！

小英總統近來時來運轉，經習大大的「助陣」，和台派四大老的「諫策」加持下，表現可圈可點，頓由「谷底翻身」，網路聲量暴增，瞬間摞倒政壇「網紅」的柯、韓達數倍之多，成為眾多網友風靡的「辣台妹」！（資料照）

此次「英昌」的「辣台」兄妹搭檔，能否安內攘外，重振民生經濟，讓國人耳目一新，頗受各方期待！

不論民進黨或小英總統，在2018地方大選慘敗後，幾陷入愁雲慘霧氛圍之中，而派系的傾軋或台派的批判，此起彼落，亦均能言之成理，相當中肯，但改革與落實民眾福祉，仍須有輕重緩急之分，無法一次到位，此亦須強化上下縱橫及彼此的溝通做法和努力，不能停留在「同溫層」，而「自我感覺良好」。又如所謂的「庶民經濟」與經濟發展，不能混為一談，自須先「餵飽」基層的「肚子」為重點，再圖規劃妥善的經濟計畫，齊頭並進，逐一落實，始能克竟事功。也就是說，徒增漂亮的經濟數字，卻不能「填飽肚子」，光讓人民「看得到吃不到」，亦是枉然。況且倉廪實而知禮節，衣食足而知榮辱。古有明訓。

此次「英昌」的「辣台」兄妹搭檔，能否安內攘外，重振民生經濟，讓國人耳目一新，頗受各方期待！（資料照）

如今執政當局在2019年無異是面臨一場嚴酷艱險的「連任」挑戰！特別是習大大已宣示不承認「中華民國存在」的事實，及要在「武統」之下力推「一國二制」，朝野政黨未見「同舟共濟」，卻見「同室操戈」的危機，若台灣內部不能團結一致對外，或只圖近利的「飲鴆止渴」，等於「自戕」，若是掉進老共的邏輯陷阱，等於「自取滅亡」！

顯然，今天台灣的內部，必須有「大局為重」的政治智慧，將國家利益置於黨派之上的認知和覺悟，否則「皮之不存，毛將焉附」！須知今天台灣沒有什麼「統獨」好爭，都是屬於現行中華民國民主憲政制度下的政黨，縱使支持「統」者，在中國也根本不可能發展組織，頂多能在台灣「存活」；而「極獨」者亦然（「台灣共和國」，亦只能水到渠成後再說）。

在如此的政治現實環境下，台灣的政黨都可說是「在台灣獨立存在」，而「反台獨」也者，等於是「在台灣反對自己」罷了！

至於，習大大所說的「中國人不打中國人」（像新疆、西藏的「中國人」，迄今仍遭中共鎮壓和屠殺，連獲諾貝爾獎的中國人劉曉波，只是為爭取民主和言論自由，還慘遭「銼骨揚灰」的下場），更是荒謬至極，等於「自已打臉」，遑言台灣？！須知美國總統川普於是德裔第三代，歐巴馬還有非洲的肯亞血統，所以民族、血統也者，與國家組成，無必然關係。

習大大所說的「中國人不打中國人」，更是荒謬至極，等於「自已打臉」，遑言台灣？！圖為2018年四月底，維吾爾族於比利時首都布魯塞爾舉辦抗議遊行，要求歐盟呼籲中國尊重中國新疆地區的人權，並要求關閉一些維吾爾人被拘留的「再教育中心」。（法新社）

如果台灣朝野政黨不能接地氣「頂天立地」，苟汲汲於派系及個人政治利益，猶失去堅守民主核心價值的理念和節操，形同「有魂無魄」的稻草人，乃或「軟腳蟹」，令人不齒！若再一味「諂媚、求和」，不求奮發圖強，廣結國際力量，將使台灣比「一國兩制」的香港命運，更為悲慘，能不凜然而懼乎？！

如今蘇貞昌組閣，以他會做事具使命感的格局和魄力，當會有一番新的氣象。儘管仍有親中媒體集團或在野黨「見縫插針」，將蘇、蔡之間的嫌隙，大作文章，並不令人意外。但在大是大非、國家和人民頭家利益之下，已是微不足道。

再者，蘇輸新北市乃「非戰之罪」，新北原屬意賴清德，後由吳秉璿參選，民調不振，經陳菊從中化解，兩人都能以大局為重，蘇臨危授命，全力以赴，卻飽受譏評；而在敗選後，許多選民的痛哭不捨的鏡頭，歷歷在目，震撼人心。復次，蘇在競選期間的表現，財備受各方稱道，相信「湯圓煮熟了，自然會浮起」，只要能任事勇為，把事做對，力謀人民福祉，成果自然會浮現。

就如鄭板橋所說：「 咬定青山不放鬆，立根原在破巖中， 千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！」值得吾人拭目以待。

此次「英昌」的「辣台」兄妹搭檔，英顧「佛祖」（台灣主權和民主核心價值），昌顧庶民「肚皮」（經濟民生及內政），相輔相成，安內攘外，亦將會讓國人耳目一新，我們可以繼續看下去！

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