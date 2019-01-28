胡，怎麼說》「戰犯」不分藍、綠、白！

台北、台中兩席立委補選，綠、藍各守住一席，沒勝沒敗，首度披「柯家軍」戰袍上陣挑戰立委席次的陳思宇慘敗，成為各方注目焦點。

第九屆立法委員台北市第二選區缺額補選27日晚間投票結果出爐，「柯家軍」無黨籍立委候選人陳思宇發表敗選感言，並向支持者鞠躬致意。（資料照）

套句柯文哲勝選市長後的「戰犯說」，柯P這次豈不就成了別人索討的「戰犯」？戰犯，真的，真的不分白、藍、綠！勝選了，就驕狂的開口索討「戰犯」，有一天，自己也可能成為戰犯！

別管什麼戰犯、不戰犯，那種說法實在太驕狂到白目。從選舉結果看政局走向，綠營何志偉在北市二選區補選以38591票勝出，藍營陳炳甫31532票第二、白營柯家軍陳思宇9689票。柯陣營期待的「三強鼎立」局面並未出現，柯文哲欽點徵召出馬的陳思宇得票率只有近12%，尚無爭勝之力，但已有攪局之能，雖然這次並未影響選舉結果。

台北市27日立委補選由民進黨何志偉勝出，總部外支持者開心的手舞足蹈，何志偉在得知投票結果後步出競選總部，接受工作人員及支持民眾擁抱祝賀。（資料照）

以北市二選區2008年以來的4次立委選舉來看，民進黨三勝一敗，綠、藍得票率分別是2008年45.8%比52.4%、2012年50%比48.5%、2016年59.3%比36%（藍營由新黨代表出戰）、2019年補選48%比39%。在台中市五選區，藍營大勝之局並沒有改變。

套句柯文哲（左）勝選市長後的「戰犯說」，柯P這次豈不就成了別人索討的「戰犯」？戰犯，真的，真的不分白、藍、綠！勝選了，就驕狂的開口索討「戰犯」，有一天，自己也可能成為戰犯！（資料照）

綠營自去年11月九合一選舉雪崩式慘敗之後，這次一勝一敗，只能說沒再繼續崩跌，還不能說止血了。3月16日，新北、彰化、台南、金門另有4席立委補選，才能看出端倪，也才是2020年總統及國會大選的前哨戰。

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