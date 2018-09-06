胡，怎麼說》柯文哲「完敗」柯文哲！

當柯文哲遇上吳音寧...，結果揭曉，就是「柯文哲完敗柯文哲」！

一人獨治、一意孤行、視一人為眼中釘，整個市府團隊都跟隨著他的意旨仗著權勢亂棒齊下，令人質疑這難道是大明、大清皇朝的宮庭鬥爭戲的翻版嗎？（資料照，記者方賓照攝）

「她（指吳音寧）懂什麼東西！」、「我太火大了，她搞什麼鬼啊！」這些都是柯文哲爆粗口罵吳音寧的話，於今，記錄曝光了、事實真相大白了，柯文哲根本就是在罵自己，應該全部吞回去，並改為「他（指柯文哲）懂什麼東西！」、「柯市府在搞什麼鬼啊！」

最令人駭異的是，吳音寧出席市府有關第一果菜市場改建相關會議紀錄，以及改建案北農版內容及提出過程，柯市府全部都有，市府參與會議的首長等官員都明知道也都還在職，為何柯文哲市長、副市長兼北農董事長陳景峻、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀等等官員，一路睜眼說瞎話，暗槓事實搞黑箱，卻猛烈批評吳音寧？這不就是羅織莫須有的罪名嗎？這不就是涉及造謠誣賴嗎？如果不是會議紀錄曝光，吳音寧就被柯市府團隊黑了、沉冤莫白了！



柯文哲等人批吳音寧「都不來開會」，卻在外面的臉書發言「搞什麼鬼啊！」但會議紀錄顯示，對於第一果菜市場改建案，吳音寧參加了11次會議，包括柯市府雙首長會議2次、市長室會議4次、市場處2次、產發局1次、蔬果、青果公會各1次。

「她（指吳音寧）懂什麼東西！」、「我太火大了，她搞什麼鬼啊！」這些都是柯文哲爆粗口罵吳音寧的話，於今，記錄曝光了、事實真相大白了，柯文哲根本就是在罵自己。（資料照，記者叢昌瑾攝）

柯文哲批吳「她懂什麼東西！」市府官員也附合指吳提的北農版（預算比市府版省11億元）不行、所以否決不採用，昨天曝光的市府公文卻是市府版「參考北農意見進行滾動式調整」。市府版改建原草案與大巨蛋案正是同一個規劃設計團隊做的，柯P罵人「懂什麼東西」，其實是罵到自己「什麼東西都不懂」吧！



柯市府連改建案的停車位數字都可以誣賴！先指北農版「把停車位都刪掉了」（拍賣市場沒停車位那怎麼得了），又自己更正為「北農版少了1200個停車位」，昨天曝光的市府報告再稱只「少了460個停車位」，北農版依需求評估本就是規劃1200個停車位，亂改數字胡亂誣指別人的就是柯市府。



柯文哲曾嗆吳音寧，「她」懂什麼東西，「他」不需要知道北農版，但公文會說話，當初就是他（柯文哲）指示北農的「她」提出改建替代方案的，於今卻自打臉自己！

台北第一果菜市場將改建，吳音寧出席市府有關相關會議紀錄柯市府全部都有，參與的官員都明知道，為何一路睜眼說瞎話，暗槓事實搞黑箱，卻猛烈批評吳音寧？這不就是羅織莫須有的罪名嗎？這不就是涉及造謠誣賴嗎？（資料照，記者羅沛德攝）

對於吳音寧在臉書po出赴日本福岡考察大型果菜市場的報告書，柯文哲怒嗆這個報告市府沒人看過，吳不在體制內向董事會及市府報告，卻在臉書放話，他太火大了，許玄謀還附和稱，這份報告北農董事會不知情，市府也不知情。但隨後馬上被市議員簡舒培出示公文重重打臉，公文紀載去年12月29日，吳音寧曾在董事會提出考察報告，副市長兼董事長陳景峻正是會議主席。



從以上整個過程來看，不禁令人感嘆，天老爺！一人獨治、一意孤行、視一人為眼中釘，整個市府團隊都跟隨著他的意旨仗著權勢亂棒齊下，柯市府團隊這樣的操作手法，令人質疑這難道是大明、大清皇朝的宮庭鬥爭戲的翻版嗎？



其實，從柯文哲強調的體制！體制！可看出當柯文哲遇見吳音寧，為何總是敗，這回更是完敗！其實不是吳音寧打敗柯文哲，而是柯文哲完敗柯文哲。

從柯文哲強調的體制！體制！可看出當柯文哲遇見吳音寧，為何總是敗，這回更是完敗！其實不是吳音寧打敗柯文哲，而是柯文哲完敗柯文哲。（資料照，記者方賓照攝）

4年前，柯文哲以政治素人挑戰連勝文及背後龐大的國民黨權力體制，憑藉的就是斷開既得利益共犯結構盤踞的舊權力體制，主張公共事務的決策公開、透明、常識化、合理化、專業化、公民參與、程序SOP等，這些特質在吳音寧改革北農可看到她往這些方向在努力，卻在柯市府團隊已經大半消失掉了。



說白了，現在的柯文哲，自己建制了一個「唯我獨尊」的柯朝權力體制，他自己成了連勝文版柯文哲（以及其背後的國民黨權力體制），仗恃權力體制大山壓頂、誰敢不服？吳音寧反而像當年挑戰既得利益權力體制的「小柯文哲」。今、昔柯文哲交手，結果就是「昔之柯文哲完敗今之柯文哲」！