胡，怎麼說》論道理、被完敗；見笑轉生氣、罵髒話...

柯文哲及市府團隊，為了要「黑」掉北農總理吳音寧，暗槓事實搞黑箱，謊話連篇，羅織莫須有罪名，誣賴栽贓指控，政治操作換掉她沒得逞，就黑天黑地搞政治鬥爭，簡直無所不用其極。



這還能算是白色力量嗎？從白染到藍黑，先變得灰溜溜，再繼續向下沉淪快要到黑漆漆了！

柯文哲及市府團隊，為了要「黑」掉北農總理吳音寧，暗槓事實搞黑箱，謊話連篇，羅織莫須有罪名，誣賴栽贓指控，政治操作換掉她沒得逞，就黑天黑地搞政治鬥爭，簡直無所不用其極。。（記者廖振輝攝）

柯市府團隊故意「冤」吳音寧不來開會、北農版第一果菜市場改建案一無是處、她懂什麼東西....等等等，已因相關公文紀錄曝光，洗清了吳音寧的大部分沉冤。



但是那些「造冤者」呢？卻以各種不入流手法逃責，最典型的就是柯文哲，論道理被吳音寧完敗，他竟「見笑轉生氣」，在議會公然爆粗口、罵髒話，以轉移焦點，就是不肯面對自己過去一路「造冤」卻被「完敗」的事實。



副市長兼北農董事長陳景峻，明明自己主持過會議，聽取吳音寧的報告，之前卻緊咬稱她都不來開會，在會議紀錄曝光後，還硬坳反指吳音寧玩文字遊戲、魚目混珠，有沒來開會，這是一看即知的事，什麼是你所指的「魚目」、什麼才是你所寶貝的「珠」呀？

台北市長柯文哲（右）論道理被吳音寧完敗，他竟「見笑轉生氣」，在議會公然爆粗口、罵髒話；兼任北農董事長的副市長陳景峻（左）之前緊咬吳音寧都不來開會，在會議紀錄曝光後，還硬坳反指吳音寧玩文字遊戲；後排中為市場處長許玄謀。（記者廖振輝攝）

柯常說什麼就事論事，做的卻是因人廢事、因人廢言、因人廢理，柯P團隊論道理輸到脫褲，卻暗放政治毒氣攻擊人家，說什麼「吳音寧是新潮流打手」，這跟北農第一果菜批發市場改建案何干？柯團隊一路說謊冤人家冤不倒，就這樣幹，簡直是犯賤！



這裡只問柯P兩問，一問，吳音寧在北農總經理職務上，有那點沒做好？除了她不願在法律沒規定之下，去北市議會被你和藍軍聯手霸凌之外，果菜批發拍賣、流通暢貨等等本業，看來都做的比前任好很多，為何你從頭到尾要黑她、冤她、鬥爭她、打垮她？以便換上你最愛的韓國瑜或其他人？而北市府只是北農22.76%的股東。



二問，第一果菜市場改建案，經費高達140億元以上，它更是台灣農產品生產者與消費者之間最重要、最大的交易平台，你口口聲聲說要吳音寧到「體制內」表達意見，那個體制，就是你們柯團隊完全掌控的「柯體制」，不准他人在外發言討論，市府版又不上網公開透明，想要包山包海嗎？

柯文哲及市府團隊，為了要「黑」掉北農總理吳音寧，暗槓事實，謊話連篇，羅織罪名，誣賴栽贓，政治操作換掉她沒得逞，就黑天黑地搞政治鬥爭，簡直無所不用其極。（資料照，記者劉信德攝）

何況，你們自稱專家，但台灣跟本沒人有這種超大型果菜拍賣市場的營建經驗，北農至少在拍賣實務上比市府任何人都強，可以提供改建意見，你卻強迫人家閉嘴。當年的大巨蛋案，不就是北市府一群所謂專家搞出來的嗎？現在，馬、郝換了柯，還要學馬郝，再搞一個給繼任者收拾嗎？