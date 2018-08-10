胡，怎麼說》柯文哲正謀劃搶攻總統大位

跡象顯示，柯文哲謀劃的通往總統之路，越來越可能提前在2020年出馬。這恐將為今年底台北市長選舉、2020年總統及國會大選、以及台灣政局，都投下重大變數！



柯文哲也許並不急，年底選後再看不遲，但是，他身邊的「造王者」，認為當今民進黨勢弱、國民黨勢衰，形勢對柯P大好，若不趁勢攻取大位，等到2024年變數太多、恐時不我予，因此幾乎忍不住要趁勢推他出馬。

跡象顯示，台北市長柯文哲（中）謀劃的通往總統之路，越來越可能提前在2020年出馬。圖為柯文哲9日主持廣慈博愛園區ABC標統包工程開工典禮。（記者廖振輝攝）

柯文哲前天被問到2020年是否出馬一事，講出「世事難料，選的話是意外」，但話語中越來越不像只是意外。



當然，今年底的台北市長選舉結果，將是影響柯文哲動向的重要參據，說白了，台北市長選舉，將是柯文哲的關鍵政治測候站，若他席捲藍綠、狂掃選票、聲勢銳不可擋，幾可確定將趁勝追擊、投入2020年總統大選。



不過，這也將為今年11月市長選戰投入一個大問號，他如連任市長，今年12月25日換屆就職，下屆總統大選預定2020年1月舉行，間隔只有一年又幾天，即他一上任市長就要準備投入總統大選，北市選民將會問，是否要選一個一上任就準備攀登更高峰-總統大位的人當市長？市長只是柯文哲的跳板？這個問號必將成為今年底市長選戰攻防的重要話題。

今年底的台北市長選舉結果，將是影響柯文哲動向的重要參據，若席捲藍綠、狂掃選票、聲勢銳不可擋，幾可確定將趁勝追擊、投入2020年總統大選。圖為長柯文哲9日出席廣慈博愛園區ABC標統包工程開工典禮後，在一整排的金鏟上簽名。（記者廖振輝攝）

距離台北市長選戰投票，還有3個多月，有人早先預測的「三腳督」，目前看來很難成形，並出現「西瓜偎大邊」、向柯P傾斜的跡象，這也是柯陣營對推柯出馬問鼎大位的意圖不由露出的要因。



依據總統選罷法，下屆總統選舉有資格推荐候選人的政黨（本屆總統或不分區立委選舉，得票率在5%以上），有民進黨、國民黨、時代力量、親民黨四個政黨，柯文哲如要投入總統大選，在民、國兩黨之外，可爭取時力、親民兩黨之一推荐，並提出副總統競選搭配，另外，透過公民連署達標，一樣可以成為總統候選人。



柯P如2020年出馬，則勢必出現空前激烈的綠、藍、柯三角大戰。參選是公民的權利，總統大位是政治人物的終極目標，謀劃大位不令人意外，因為不論是誰，能取得最多選民支持，就取得領導國家的權力與義務。

參選是公民的權利，總統大位是政治人物的終極目標，不論是誰，能取得最多選民支持，就取得領導國家的權力與義務。圖為柯文哲（左）9日傍晚拜會前總統李登輝（右）。（讀者提供）

不過，對岸的中國插手干預台灣選舉的企圖與力道，近年更大更直接了，中共的「挺？壓獨」、「扶？滅獨」之計，不只是傳聞而已，而是現在進行式，未來如發生綠、藍、柯三角大戰，不論你支持誰，台灣必須確保的就是民主自由生活方式及獨立主權國家地位。



天佑台灣！