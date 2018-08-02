胡，怎麼說》吳音寧那裡做錯了？

吳音寧做錯了什麼？柯P市府及藍軍議員雖然極盡圍剿追殺之能事，不過，套句中國的老話，就是「窮治而無所得」，因此「羅織」各種「莫須有」罪名！

吳音寧無罪，懷璧其罪，她出任北農總經理後，只想把農產品銷售平台做好，卻斷了「分肥」之路，才會被視為眼中釘。圖為吳音寧7月31日赴台北市議會財建部門工作報告。（資料照，記者黃耀徵攝）

吳音寧無罪，懷璧其罪，她出任北農總經理後，只想把農產品銷售平台做好，卻因卡住了過去被北市府及議員視為「肥肉」的北農，斷了「分肥」之路，才會被視為眼中釘，欲去之而後快。



柯P市府及藍軍市議員，從吳音寧花1萬9000元買殘菜做公益開始，一路追殺，經由一些藍軍議員爆的假料，柯市府馬上配合派人去北農查帳，而且只查吳音寧任內、不查前任韓國瑜的帳，擺明就是要逼走吳音寧。北市府此舉本就違法，結果又沒查到任何弊情，卻仍不肯罷休。



柯文哲市長又出重手，聲稱要買下中央所有的北農股權22.76%，加上北市府本擁有的22.76%，就成了最大股東，可以完全掌控北農，董事長、總經理都由柯P派任，但是，對北農擔負的農產品供需穩定等責任，卻又不肯承擔責任。

柯文哲聲稱要買下中央所有的北農股權22.76%，加上北市府本擁有的22.76%，就成了最大股東，可以完全掌控北農。圖為柯文哲7月27日出席李天祿逝世20周年紀念特展記者會。（資料照，記者方賓照攝）

柯P還放話稱北農拍賣果菜等農產品的房屋建築，都是北市府的，北市府不排除收回。



有人稱柯P的兩記重手是「霸氣」，但怎麼看這都是「霸道」，不但霸道欺人、而且不負責！



北農每年付給北市府租金超過1億元，這1億多元必須從拍賣果菜的費用支付，這是果菜從生產到銷售過程的中間費用（抽頭），北市府就是個大抽頭，說難聽點，抽頭太多的就成了菜蟲喔。



還有，柯市府以北農提供給藍軍議員的資料不符要求為由，重罰北農115萬元，那麼，每位市議員也可比照，請市府向富邦金（北市府也是大股東）要資料，也聲稱不符要求，柯市府是否也要罰富邦金？

柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩（見圖）拍攝網路節目一夕爆紅，市長選戰好像柯P一人唱主秀，姚姚、叮叮只能在身旁伴舞，其他人被當做道具背景。（資料照，記者沈佩瑤攝）

學姊爆紅、電音趴秀、募款夯，人氣高、錢潮滾滾，柯P最近很「神」，市長選戰好像他一人唱主秀，姚姚、叮叮只能在他身旁伴舞，其他人則被當做道具背景。不過，得意更忘形，看他對待認真做事的吳音寧態度，如此雞腸鳥肚，那是什麼器度？