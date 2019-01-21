胡，怎麼說》厲害了，你的柯P，習皇大考跑第一！

厲害了，你的柯P，習皇九二大考一出口就跑第一！

習近平端出「九二共識」考題，蔡英文立即斷然拒絕「一國兩制」，堅拒參加考試；藍營的馬英九、朱立倫、吳敦義、王金平等，則各自絞盡腦汁答題，但都不能令習皇滿意，只見柯文哲橫裡殺出，以「強盜說」破題，在習皇的大考遙遙領先拿第一，馬、朱、吳、王只能在後吃味又吃灰塵！

習近平端出「九二共識」考題，柯文哲以「強盜說」破題，在習皇的大考遙遙領先拿第一，讓習皇龍心大悅，馬、朱、吳、王只能在後吃味又吃灰塵！圖為柯文哲20日陪同立委補選候選人陳思宇掃街拜票，出發前挑戰大聲公考驗。（記者羅沛德攝）

「強盜說」為何能讓習皇龍心大悅？因為最近中國常被國際社會指為「強盜」、「小偷」，例如建人工島強佔南海為內海、企圖又搶又偷拿走台灣、偷竊各國科技及專利以壯大...等等等，讓被指為盜竊之國頭子的習近平頗以為苦，柯文哲卻把台灣比喻做「強盜」、想要搶銀行（親美、靠美），把中國比喻做「警察」，本來是強盜的中國，竟搖身一變化身為正義警察，習近平聽了一定大為受用，如此體察「朕」心，還能不「欽點」柯P為殿前九二大考第一名嗎？



台灣、中國、美國的三角關係，一般的比喻是，強盜（中國），意圖強搶美女（台灣）為為押寨夫人（其實是小妾），美女深感威脅，高喊呼救請有力之士（美國）美國協助扺抗。



牛皮就是吹的、馬屁就是拍的！柯文哲把台灣比喻為強盜，實在不倫不類、不三不四，他自己語出驚人，意圖出奇致勝以取悅習皇，在台灣遭到批判後，卻反怪別人興風作浪，但是，言出如箭、有力難拔，悅寵於習皇，就失台灣民心，何必怪誰？



觀察2019年1月2日習近平提出九二共識就是「一個中國、共謀統一」、同時端出「一國兩制」台灣方案，到柯文哲的「強盜說」的半個多月間，台灣的政治局勢悄悄發生相當巨大的變化。

蔡英文總統嚴拒九二共識、一國兩制，台灣抗統、拒統、捍衛台灣、守護民主的主流民意昂揚。（記者羅沛德攝）

蔡英文總統嚴拒九二共識、一國兩制，台灣抗統、拒統、捍衛台灣、守護民主的主流民意昂揚；不過，統派（包括急統派、終極投降派）出現搶答習近平的九二共識大考現象，則是一項危險的伏流。



柯文哲「強盜說」的效應，在於他一出手就直接卡進統派政治版圖，向統靠攏、向中看齊尤有過之，讓本已很擠的藍軍2020年總統人選之爭，更擠更緊張了。藍軍本來的政治盤算是拱柯參選總統，可讓綠營因選票被瓜分而崩盤，現在則變成不希望柯投入大選，因為很可能反而擠壓藍軍選票，部分藍軍媒體又在重炒「蔡柯配」老梗，正曝露了藍軍內部人士的疑慮。

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